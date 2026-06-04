Apple высмеяла Android-смартфоны за проблемы с конфиденциальностью в новой рекламе iPhone

В последней рекламе «Конфиденциальность на iPhone» (Privacy on iPhone) компания Apple высмеяла проблемы с этим на смартфонах под управлением Android и выставила их некрасивыми и устаревшими.

Очередная реклама посвящена функциям конфиденциальности в браузере Safari. А следящие за пользователями онлайн-трекеры компания изобразила как реальных и очень непривлекательных людей, которые преследуют владельцев Android-смартфонов, когда те просматривают веб-страницы. В ироническом ключе упоминается и браузер Chrome.

Флагманский Apple iPhone 17 Pro Max в расцветке «космический оранжевый» выглядит привлекательно, а вымышленное устройство под управлением Android — напротив, толстое, угловатое, с крошечной основной камерой и неуклюжим вырезом для фронтальной. На деле так выглядят защищённые смартфоны, которые встречаются нечасто.

Apple, конечно, уже не первый раз изображает смартфоны под Android подобным образом — это довольно распространённое явление, но последний пример, пожалуй, особенно вопиющий. Дело не только в том, что для создания отрицательного имиджа используется устаревшее устройство, а в том, что его образ не отражает гаджетов в реальном мире.