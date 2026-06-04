Сегодня 04 июня 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости мобильные телефоны, смартфоны, сотовая с... Apple высмеяла Android-смартфоны за проб...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Apple высмеяла Android-смартфоны за проблемы с конфиденциальностью в новой рекламе iPhone

В последней рекламе «Конфиденциальность на iPhone» (Privacy on iPhone) компания Apple высмеяла проблемы с этим на смартфонах под управлением Android и выставила их некрасивыми и устаревшими.

Источник изображения: youtube.com/@Apple

Источник изображения: youtube.com/@Apple

Очередная реклама посвящена функциям конфиденциальности в браузере Safari. А следящие за пользователями онлайн-трекеры компания изобразила как реальных и очень непривлекательных людей, которые преследуют владельцев Android-смартфонов, когда те просматривают веб-страницы. В ироническом ключе упоминается и браузер Chrome.

Флагманский Apple iPhone 17 Pro Max в расцветке «космический оранжевый» выглядит привлекательно, а вымышленное устройство под управлением Android — напротив, толстое, угловатое, с крошечной основной камерой и неуклюжим вырезом для фронтальной. На деле так выглядят защищённые смартфоны, которые встречаются нечасто.

Apple, конечно, уже не первый раз изображает смартфоны под Android подобным образом — это довольно распространённое явление, но последний пример, пожалуй, особенно вопиющий. Дело не только в том, что для создания отрицательного имиджа используется устаревшее устройство, а в том, что его образ не отражает гаджетов в реальном мире.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Apple доверит ИИ-чипам Nvidia обработку данных пользователей Siri
Мессенджер MAX удалили из Apple App Store — VK подтвердила, что попробует вернуть его на iPhone
Apple научит iPhone разделять совместный счёт в ресторане по фотографии чека
«МегаФон»: всего 10 % телефонов в России готовы к работе в отечественных сетях 5G
В России стартовал предзаказ на смартфон Huawei nova 15 Max и начались продажи смарт-часов Huawei Fit 5 Pro и
Honor раскрыла новые подробности о Robot Phone с камерой на подвесе и успокоила насчёт его надёжности
Теги: apple, iphone, android, реклама
apple, iphone, android, реклама
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Китай без предупреждения запустил ракету «Чанчжэн-12B» — свой аналог Falcon 9
Huawei поблагодарила США за санкции — они запустили рост китайской полупроводниковой отрасли
Мессенджер MAX удалили из Apple App Store — VK подтвердила, что попробует вернуть его на iPhone
Китай теряет столько же «зелёной» энергии, сколько потребляет вся Франция,— из-за проблем энергосистемы
«МегаФон»: всего 10 % телефонов в России готовы к работе в отечественных сетях 5G
AMD не планирует наделять поддержкой FSR 4.1 встроенную графику RDNA 3.5 11 мин.
FromSoftware подтвердила дату выхода Elden Ring: Tarnished Edition для Nintendo Switch 2 и платное дополнение для других платформ 54 мин.
Apple App Store обеспечил разработчикам приложений $1,4 трлн продаж — втрое больше, чем в 2019 году 3 ч.
«Всё, о чём я мечтал, и даже больше»: 10 минут геймплея Ace Combat 8: Wings of Theve привели фанатов в восторг 3 ч.
God of War Laufey не придётся ждать годами 3 ч.
Instagram оповестил пользователей, которых взломали с помощью ИИ-бота Meta 5 ч.
Авторитетный инсайдер считает, что большая июньская презентация Nintendo Direct пройдёт на следующей неделе 6 ч.
Глава Take-Two Interactive Штраус Зельник стал рестлером — руководителя добавили в WWE 2K26 7 ч.
Meta вместо закрытия VR-приложения Supernatural выделит его разработку в самостоятельную компанию 7 ч.
Star Wars Zero Company скоро выйдет из тени — инсайдер рассекретил дату релиза суровой тактической стратегии от ветеранов XCOM 8 ч.
Cooler Master представила процессорный кулер V8 Ace 3DHP с «экстремальной» эффективностью теплоотвода 34 мин.
Представлен доступный смартфон Huawei nova Y74 — камера 50 Мп и батарея на 6620 мА·ч 37 мин.
AMD отобрала у Intel треть рынка x86-процессоров, пока рынок настольных CPU рухнул на 20 % 38 мин.
PowerColor показала видеокарты Radeon RX 9000, которые святятся под ультрафиолетом 2 ч.
3,84 Тбайт в формате M.2 — Swissbit представила SSD серии N7000 2 ч.
Silicon Motion нарастила продажи SSD-контроллеров на фоне дефицита NAND — нехватка памяти усугубится в 2027 году 2 ч.
7 из 10 американцев не хотят видеть дата-центры рядом с домом — ещё девять месяцев назад таких было лишь 42 % 3 ч.
Amazon представила полностью автономного складского робота Proteus с голосовым управлением 3 ч.
Microsoft: современный ИИ ЦОД потребляет воды не больше, чем ресторан 4 ч.
Репортаж со стенда Acer на Computex 2026: 50 лет инноваций, умные очки, игровые консоли и устройства нового поколения 4 ч.