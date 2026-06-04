Microsoft: современный ИИ ЦОД потребляет воды не больше, чем ресторан

Центры обработки данных для систем искусственного интеллекта используют настолько мало воды, что их годовое потребление примерно эквивалентно показателям одного ресторана, заявил на конференции Microsoft Build глава компании Сатья Наделла (Satya Nadella).

«Контур охлаждения заполняется один раз, и ЦОД может эффективно работать с нулевым потреблением воды. Уровень ежедневного потребления воды в течение года примерно эквивалентен потреблению одного ресторана», — заявил господин Наделла. Ресторан, по оценке отраслевых экспертов, может потреблять в год от нескольких сотен до нескольких тысяч кубометров воды, тогда как ЦОД мощностью более 100 МВт у гиперскейлеров традиционно потребляют десятки и сотни тысяч кубометров воды в год.

Согласно новому подходу, о котором рассказал глава Microsoft, система жидкостного охлаждения с архитектурой замкнутого контура заполняется на 90 % ещё на этапе строительства — эта вода затем рециркулирует при эксплуатации объекта. Далее используется наружный воздух, а пополнение контура производится только в самых жарких условиях. По мере поглощения тепла от оборудования вода направляется в мощную чиллерную установку, где тепло рассеивается при помощи больших вентиляторов, после чего вода возвращается обратно в систему. Это помогает экономить миллионы кубометров воды.

На практике пока, впрочем, не всё так хорошо. Система охлаждения нового поколения используется только в ЦОД Microsoft Fairwater в городе Маунт-Плезант (шт. Висконсин), но компания пообещала использовать её и в будущих объектах, некоторые из которых уже строятся. Это решение поможет Microsoft к 2030 году добиться положительного водного баланса — вслед за Google компания намеревается восполнять больше воды, чем потребляет. Подразделение Azure на сегодняшний день охватывает более 500 объектов в 80 регионах по всему миру, и многие из них были возведены ещё до появления Fairwater. О комплексной программе модернизации ЦОД компания не объявляла, так что заявление Сатьи Наделлы в действительности относится только к одному из нескольких сотен объектов.