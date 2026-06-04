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Apple App Store обеспечил разработчикам приложений $1,4 трлн продаж — втрое больше, чем в 2019 году

Глобальная экосистема App Store по итогам 2025 года обеспечила разработчикам выручку и продажи в размере более $1,4 трлн, сообщила Apple со ссылкой на данные Analysis Group. Более чем в 90 % случаев разработчики не платили компании никаких комиссионных, подчеркнули в Apple; с 2019 года масштаб платформы утроился. В 2025 году 40 из 100 лучших приложений на платформе располагали функциями ориентированного на потребителя искусственного интеллекта.

Источник изображений: apple.com

Источник изображений: apple.com

Оборот продаж физических товаров и услуг в 2025 году составил $1,1 трлн — этому способствовал рост сегментов продуктовых магазинов, доставки и самовывоза еды, розничной торговли и туризма. Выручка и продажи разработчиков цифровых товаров и услуг достигли $149 млрд — сюда вошли игры, корпоративный софт и приложения потокового видео; доход от рекламы в приложениях составил $151 млрд. Еженедельная аудитория App Store составила 850 млн пользователей в 175 странах и регионах: люди чаще выбирали приложения для покупки продуктов, для работы, поддержания здоровья и физической формы, а также для общения с друзьями и семьёй. Инновации помогли ускорить технологии ИИ.

ИИ становится неотъемлемой частью приложений: в программах для здоровья и фитнеса он помогает предоставлять персональные рекомендации; мощный облачный ИИ используется в редактировании фотографий и других творческих задачах. Развёртыванию функций ИИ на платформе Apple способствуют фреймворк Foundation Models и пакет Apple Intelligence с доступом к локальным моделям, работающим в автономном режиме. Наконец, ИИ помогает и в разработке приложений — среда Xcode 26 поддерживает ИИ-агентов.

Объёмы продаж в экосистеме App Store растут неравномерно: в Китае за последние шесть лет они удвоились, а в США и Европе — более чем утроились. Розничная торговля лидирует во всех регионах; в США, Европе, Японии, Австралии, Новой Зеландии и Бразилии второе место занял сегмент путешествий, в Корее — доставка еды, в Китае второе и третье место заняли соответственно продукты питания из супермаркетов и снова доставка еды.

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Теги: apple, app store, экосистема
apple, app store, экосистема
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