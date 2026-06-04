AMD не планирует наделять поддержкой FSR 4.1 встроенную графику RDNA 3.5

В мае компания AMD заявила, что поддержку масштабирования FSR 4.1 помимо видеокарт Radeon RX 9000 также получат видеокарты Radeon RX 7000 (RDNA 3) и Radeon RX 6000 (RDNA 2). Однако AMD на тот момент ничего не сказала об интегрированной графике на основе архитектур RDNA 2, RDNA 3 или RDNA 3.5. На выставке Computex 2026 представитель AMD подтвердил, что компания не планирует добавлять поддержку FSR 4.1 для этих решений.

Встроенная графика Radeon 600M, Radeon 700M и Radeon 800M используется во многих APU Ryzen в составе ноутбуков и портативных игровых устройств. То же касается и графики Radeon 8050S и Radeon 8060S, являющейся частью мобильных процессоров Ryzen AI Max (Strix Halo) и предлагающей значительно более высокую графическую производительность по сравнению со стандартными iGPU.

Как сообщает портал HardwareLuxx, пообщавшийся с вице-президентом подразделений Radeon и Ryzen Дэвидом Макафи, у AMD в настоящий момент нет планов по обеспечению поддержки FSR 4.1 для интегрированной графики RDNA 3.5. Данное решение затрагивает «встройки» Radeon 890M, 880M, 860M и 840M в составе процессоров Ryzen AI 300 и 400. Со слов Макафи, у AMD изначально не было планов по поддержке FSR 4.1 на RDNA 3.5. Компании необходимо взвесить все «за» и «против» обеспечения такой поддержки. Но в настоящий момент решение, похоже, склоняется в пользу ответа «нет».

Данный факт может также расстроить владельцев портативных игровых консолей. Многие подобные устройства используют процессоры Ryzen со встроенной графикой Radeon. Реализация поддержки ИИ-масштабирования FSR 4.1 здесь выглядела бы более полезной и логичной, чем для десктопных видеокарт. Сейчас встроенная графика мобильных чипов Ryzen поддерживает FSR 3.1 и программный генератор кадров AMD Fluid Motion Frames.

Для сравнения, Intel предлагает поддержку ИИ-масштабирования и многокадрового генератора для встроенной графики процессоров Core 100, 200 и 300. Недавно компания также представила специальные процессоры Arc G3 и Arc G3 Extreme для портативных игровых приставок и уже рекламирует для них поддержку технологии масштабирования XeSS 3.