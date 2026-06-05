Репортаж со стенда G.Skill на Computex 2026: модули DDR5 будущего с очень низкими задержками, высокой скоростью и объёмом до 512 Гбайт

В отличие от большинства производителей памяти, G.Skill редко привозит на Computex новые линейки продуктов в привычном понимании этого слова. Вместо этого она использует выставку как площадку для демонстрации того, чего удалось добиться на текущем этапе развития памяти. Нынешняя экспозиция тоже оказалась не столько рассказом о новых сериях модулей, сколько взглядом в будущее.

Одной из интересных частей экспозиции стали демонстрации памяти в рамках инициативы AMD EXPO Ultra Low Latency. Если прежде производители памяти в первую очередь стремились поднять частоту, то сегодня всё больше внимания уделяется задержкам.

На нескольких демонстрационных системах G.Skill показывала комплекты DDR5-6000 объёмом 32 Гбайт с таймингами CL26, CL28 и CL30. Особенно выделялся вариант DDR5-6000 CL26-36-36-32 на чипах SK hynix. Для платформы Socket AM5 такие задержки выглядят весьма агрессивно и позволяют получить дополнительную производительность без необходимости переходить на более высокие частоты.

Рядом были представлены комплекты на микросхемах Samsung и Micron. Все они работали на одинаковой частоте DDR5-6000, что позволяло наглядно сравнить потенциал разных типов памяти. Такие демонстрации хорошо показывают, насколько сильно характеристики модулей зависят от используемых чипов.

Впрочем, полностью отказываться от традиционной гонки скоростей индустрия явно не собирается. Значительная часть стенда G.Skill была посвящена различным демонстрациям высокоскоростной памяти CUDIMM со встроенным тактовым генератором. Этот формат памяти сегодня рассматривается как следующий этап развития настольной DDR5, поскольку позволяет преодолеть ограничения обычных UDIMM и добиться существенно более высоких частот.

Одной из наиболее интересных демонстраций стала система с памятью DDR5-9200 объёмом 32 Гбайт, работавшей при стандартном напряжении 1,1 В. Обычно для достижения подобной скорости памяти требуется заметное повышение напряжения питания, что ведёт к увеличению энергопотребления и тепловыделения.

По соседству работала ещё более впечатляющая конфигурация с комплектом DDR5-10933 объёмом 48 Гбайт в составе двух модулей по 24 Гбайт. Подобные системы пока остаются демонстрацией возможностей современных платформ Intel, однако именно такие стенды позволяют оценить пределы развития памяти нынешнего поколения.

Также на стенде G.Skill демонстрировались комплекты CUDIMM DDR5-8000 объёмом 128 и 256 Гбайт. Особенно интересным выглядел набор из двух четырёхранговых модулей CUDIMM DDR5-8000 по 128 Гбайт каждый.

Также был показан комплект традиционной памяти UDIMM DDR5-8000 объёмом 128 Гбайт. Ещё недавно подобные объёмы были характерны исключительно для серверов, тогда как сегодня они начинают появляться и в настольных платформах.

Большие объёмы памяти — это не всё, что нужно рабочей станции. Для систем, в которых важна не только производительность, но и надёжность работы памяти, G.Skill показала комплект DDR5-6400 ECC CUDIMM объёмом 256 Гбайт. Это память со встроенным механизмом коррекции ошибок.

G.Skill также показала россыпь комплектов регистровой памяти RDIMM, которые ориентированы на рабочие станции, системы моделирования и локальные ИИ-комплексы, требующие больших объёмов оперативной памяти.

Наиболее необычной выглядела совместная демонстрация G.Skill и ElmorLabs. В системе на базе Intel Xeon использовались восемь модулей DDR5 RDIMM по 64 Гбайт каждый, что обеспечивало общий объём памяти 512 Гбайт. При этом память работала на эффективной частоте DDR5-10000. Для регистровой памяти такие показатели особенно примечательны, поскольку традиционно RDIMM ориентирована прежде всего на стабильность и масштабируемость, а не на скорость.

Наконец, отдельный раздел экспозиции был посвящён платформам AMD Threadripper. Компания демонстрировала систему на базе Ryzen Threadripper Pro 9995WX с 512 Гбайт памяти DDR5-7200, а также конфигурацию с Ryzen Threadripper 9980X и 256 Гбайт DDR5-8000. Эти стенды показывали, насколько далеко продвинулись современные HEDT-платформы по сравнению с предыдущими поколениями.

Помимо новых скоростных комплектов, G.Skill привезла на выставку и необычный проект MasterDIMM, разработанный совместно с Cooler Master. Это модули памяти с довольно крупным радиатором, внутри которого установлен компактный вентилятор, обеспечивающий дополнительный обдув микросхем памяти. По данным разработчиков, это позволяет снизить температуру модулей примерно на 15 градусов по сравнению с традиционными конструкциями. Решение выглядит нишевым, но хорошо отражает растущие требования к охлаждению высокоскоростной DDR5.

Традиционно важной частью стенда G.Skill оставались соревнования по экстремальному разгону. На выставке вновь проходили OC World Cup 2026 и площадка OC World Record Stage, где оверклокеры демонстрировали возможности новейших платформ Intel и AMD с использованием жидкого азота.

Стенд G.Skill на Computex 2026 оказался интересен прежде всего тем, что отражает вектор развития рынка памяти. Производители продолжают увеличивать частоты и устанавливать новые рекорды производительности, однако всё больше внимания уделяется снижению задержек, энергоэффективности и наращиванию объёмов. Именно сочетание этих факторов будет определять развитие DDR5 в ближайшие годы.

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