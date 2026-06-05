У биткоина выдалась худшая неделя с февраля — средства инвесторов перетекают в другие активы

Начало июня принесло биткоину сокрушительные потери: рынок утрачивает свой доминирующий нарратив в отношении криптовалют, а ликвидность продолжает перетекать в другие активы. Но эксперты допускают, что биткоин ещё отыграет свои потери, пишет CNBC.

С начала недели биткоин подешевел на 13 % до $63 354,58 на момент написания материала — это почти худшая неделя с февраля. Криптовалютам такое поведение свойственно: когда основной нарратив теряет импульс, ликвидность быстро перетекает в другие части рынка. И в отсутствие нового катализатора, который мог бы поддержать спрос, биткоин становится уязвимым для резких притоков и оттоков средств. Из привязанных к биткоину биржевых фондов (ETF) отток средств наблюдается уже 13-й день подряд: на 14 мая их общие активы были $107,8 млрд, а к настоящему моменту сократились до $82,8 млрд. Катализатором роста, по мнению экспертов, может стать принятие в США «Закона о ясности» (Clarity Act), который определит структуру криптовалютного рынка, но пока законодатели расходятся по ключевым положениям документа.

Важнейшим событием недели стало неожиданное заявление Майкла Сэйлора (Michael Saylor) из Strategy о продаже 32 монет за $2,5 млн — впервые с 2022 года и второй раз за всю историю компании, — чтобы профинансировать обязательства по выплате дивидендов по привилегированным акциям. Это менее 0,004 % от всех активов компании, но отступление от излюбленной мантры Сэйлора «никогда не продавать свои биткоины» подорвало доверие инвесторов к крупнейшей криптовалюте и привело к серии ликвидация длинных позиций, которые ускорили нисходящее движение актива. За сутки были ликвидированы длинные позиции на $594 млн.

В последние месяцы поведение биткоина расходится с основными представлениями о нём — он не выступает в роли цифрового золота, выигрывающего от геополитической нестабильности, не является средством защиты от инфляции и не ведёт себя как акции технологической компании. Пока биткоин пребывает в красной зоне, фондовый рынок ставит новые рекорды: акции AMD, Intel и Micron с начала года взлетели более чем вдвое. Инвесторы проявляют интерес к пока ещё частным SpaceX и Anthropic.

В понедельник инвесторы узнают, была ли Strategy покупателем, продавцом или бездействовала на этой неделе. Если она продолжила активную закупку биткоинов, это способно помочь стабилизировать настроения. Если же окажется, что компания продавала или бездействовала, это станет поводом для беспокойства. Есть мнение, что компания может закупить криптовалюты на величину до сотни раз больше, чем продала — до 3200 монет. Динамика биткоина не выбивается из своего обычного четырёхлетнего цикла, указывают эксперты: год падения после трёх лет роста. Средний период спада после пика составляет 381 день, средняя просадка — 79 %, то есть к концу октября биткоин может опуститься ниже $40 000, и это не будет трагедией.