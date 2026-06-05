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Полёты на вивернах, пинбол и переработка блокад: для Crimson Desert вышло крупное обновление 1.10.00

Не успел южнокорейский издатель и разработчик Pearl Abyss изложить планы на дальнейшее развитие нашумевшего фэнтезийного приключенческого экшена с открытым миром Crimson Desert, как уже начал их реализовывать.

Источник изображения: Steam (Balеrion)

Источник изображения: Steam (Balеrion)

Обновление 1.10.00 (3,3 Гбайт на ПК) уже вышло на всех целевых платформах Crimson Desert, кроме App Store (в процессе) и принесло с собой ряд востребованных нововведений, улучшений и исправлений.

Главным изменением стала обещанная переработка блокад. Система теперь включает этапы «Бой» и «Реконструкция», позволяет запросить защиту для предотвращения повторной блокировки и предполагает награды за освобождение узлов.

Источник изображения: Steam (ViktØrDarkneS)

Источник изображения: Steam (ViktØrDarkneS)

Также добавили нового питомца (птенец желтоклюва) и вид передвижения (виверна) вместе со снаряжением для них, мини-игры «Пинбол» и «Драконья бусина», раздел ковров в категорию декорирования дома и многое другое.

Кроме того, теперь снаряжение Бездны можно извлекать даже из заблокированных предметов, собираемые ресурсы можно получать с помощью сельскохозяйственной косы, а на ферме Ферлингтон в поместье Азериан появилась кошачья башня.

Источник изображения: Pearl Abyss

Источник изображения: Pearl Abyss

Помимо прочего, версия 1.10.00 включает улучшение анимации кормления диких животных в руках персонажа, повышение стабильности игры и исправления багов. Полный список изменений доступен на официальном сайте.

Crimson Desert вышла 20 марта на PC (Steam, EGS, Microsoft Store), Mac (App Store), PS5, Xbox Series X и S. В будущих патчах обещают доработать сюжет и реализовать кроссплатформенные сохранения. В производстве также находится DLC.

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Теги: crimson desert, pearl abyss, приключенческий экшен
crimson desert, pearl abyss, приключенческий экшен
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