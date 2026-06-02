Доработка сюжета, улучшения геймплея и DLC на горизонте: авторы Crimson Desert раскрыли планы на ближайшие обновления

Южнокорейский издатель и разработчик Pearl Abyss прояснил планы на дальнейшее развитие своего нашумевшего фэнтезийного приключенческого экшена с открытым миром Crimson Desert, включая подтверждённое ранее дополнение.

Как стало известно, с июля по сентябрь Crimson Desert получит ряд обновлений с востребованными в сообществе фанатов изменениями. Нововведения направлены как на высокоуровневых, так и начинающих игроков.

В частности, разработчики обещают:

доработать сюжет и логику повествования, чтобы путешествие Клиффа ощущалось «более цельным и глубоким»;

сделать систему возвращения врагов в регионы более естественной, а также улучшить систему наград за освобождение заблокированных узлов;

добавить новые боевые испытания;

реализовать кроссплатформенные сохранения между PC, PS5, Xbox Series X и S;

повысить общую доступность и удобство игры за Дамиану и Унку;

исправить элементы торговли, фермерства и других небоевых активностей.

В Pearl Abyss призвали обратить внимание, что все перечисленные выше нововведения находятся на этапе разработки, и по пути к официальному релизу некоторые детали обновлений ещё могут измениться.

Студия также подтвердила, что «уже вовсю трудится» над созданием DLC для Crimson Desert — «значимой добавки к вашему путешествию». Делиться другими подробностями аддона компания пока не готова.

«Команда Crimson Desert приложит все усилия, чтобы каждая минута, проведённая Серогривыми в Пайвеле, была особенной. Надеемся, вы продолжите это путешествие вместе с нами», — поделились в Pearl Abyss.

Crimson Desert вышла 20 марта на PC (Steam, EGS, Microsoft Store), Mac (App Store), PS5, Xbox Series X и S. Игра продалась в количестве 5 млн копий менее чем за месяц и заслужила похвалу премьер-министра Южной Кореи.