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Доработка сюжета, улучшения геймплея и DLC на горизонте: авторы Crimson Desert раскрыли планы на ближайшие обновления

Южнокорейский издатель и разработчик Pearl Abyss прояснил планы на дальнейшее развитие своего нашумевшего фэнтезийного приключенческого экшена с открытым миром Crimson Desert, включая подтверждённое ранее дополнение.

Источник изображения: Steam (ScoRrpioOo)

Источник изображения: Steam (ScoRrpioOo)

Как стало известно, с июля по сентябрь Crimson Desert получит ряд обновлений с востребованными в сообществе фанатов изменениями. Нововведения направлены как на высокоуровневых, так и начинающих игроков.

В частности, разработчики обещают:

  • доработать сюжет и логику повествования, чтобы путешествие Клиффа ощущалось «более цельным и глубоким»;
  • сделать систему возвращения врагов в регионы более естественной, а также улучшить систему наград за освобождение заблокированных узлов;
  • добавить новые боевые испытания;
  • реализовать кроссплатформенные сохранения между PC, PS5, Xbox Series X и S;
  • повысить общую доступность и удобство игры за Дамиану и Унку;
  • исправить элементы торговли, фермерства и других небоевых активностей.
Источник изображения: Pearl Abyss

Источник изображения: Pearl Abyss

В Pearl Abyss призвали обратить внимание, что все перечисленные выше нововведения находятся на этапе разработки, и по пути к официальному релизу некоторые детали обновлений ещё могут измениться.

Студия также подтвердила, что «уже вовсю трудится» над созданием DLC для Crimson Desert — «значимой добавки к вашему путешествию». Делиться другими подробностями аддона компания пока не готова.

Источник изображения: Steam (Roxy)

Источник изображения: Steam (Roxy)

«Команда Crimson Desert приложит все усилия, чтобы каждая минута, проведённая Серогривыми в Пайвеле, была особенной. Надеемся, вы продолжите это путешествие вместе с нами», — поделились в Pearl Abyss.

Crimson Desert вышла 20 марта на PC (Steam, EGS, Microsoft Store), Mac (App Store), PS5, Xbox Series X и S. Игра продалась в количестве 5 млн копий менее чем за месяц и заслужила похвалу премьер-министра Южной Кореи.

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Теги: crimson desert, pearl abyss, приключенческий экшен
crimson desert, pearl abyss, приключенческий экшен
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