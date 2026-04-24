«Открыла новую главу для корейских игр»: Crimson Desert заслужила уважение премьер-министра Южной Кореи

Оглушительный успех фэнтезийного приключенческого экшена с открытым миром Crimson Desert от южнокорейского издателя и разработчика Pearl Abyss не прошёл мимо высшего руководства родной страны.

Напомним, на релизе Pearl Abyss отчиталась о двух миллионах проданных копий Crimson Desert, спустя четыре с половиной дня после выхода показатель превысил три миллиона, по итогам двух недель — четыре, а к концу первого месяца — пять.

Как подметило местное издание Inven, достижение Crimson Desert прокомментировал премьер-министр Южной Кореи Ким Мин Сок (Kim Min-seok). Политик назвал результаты игры (5 млн за 26 дней) рекордом для корейской индустрии.

По словам Мин Сока, достижение Crimson Desert стало поворотным моментом для корейской игровой индустрии, который вывел её на мировой уровень и показал её способность расширяться, в том числе на консольные платформы.

«От начала и до конца, живой мир на основе их собственной технологии, реалистичная графика и активная коммуникация увлекли игроков по всему миру. Путём органичного вплетения корейских элементов вроде тхэквондо и местной кухни [Crimson Desert] открыла новую главу для корейских игр», — уверен Мин Сок.

Мин Сок также заверил, что южнокорейское правительство возьмёт на себя ответственность активно поддерживать игровую индустрию: «Создадим условия, при которых корейские игры смогут расцвести».

Crimson Desert вышла 20 марта на PC (Steam, EGS, Microsoft Store), Mac (App Store), PS5, Xbox Series X и S. Накануне игра получила самый крупный патч с релиза — 1.04.00 (подробности см. по ссылке).