«Открыла новую главу для корейских игр»: Crimson Desert заслужила уважение премьер-министра Южной Кореи

Оглушительный успех фэнтезийного приключенческого экшена с открытым миром Crimson Desert от южнокорейского издателя и разработчика Pearl Abyss не прошёл мимо высшего руководства родной страны.

Источник изображения: X (Ghost_VP2)

Напомним, на релизе Pearl Abyss отчиталась о двух миллионах проданных копий Crimson Desert, спустя четыре с половиной дня после выхода показатель превысил три миллиона, по итогам двух недель — четыре, а к концу первого месяца — пять.

Как подметило местное издание Inven, достижение Crimson Desert прокомментировал премьер-министр Южной Кореи Ким Мин Сок (Kim Min-seok). Политик назвал результаты игры (5 млн за 26 дней) рекордом для корейской индустрии.

Источник изображения: Pearl Abyss

По словам Мин Сока, достижение Crimson Desert стало поворотным моментом для корейской игровой индустрии, который вывел её на мировой уровень и показал её способность расширяться, в том числе на консольные платформы.

«От начала и до конца, живой мир на основе их собственной технологии, реалистичная графика и активная коммуникация увлекли игроков по всему миру. Путём органичного вплетения корейских элементов вроде тхэквондо и местной кухни [Crimson Desert] открыла новую главу для корейских игр», — уверен Мин Сок.

Южная Корея будет активно поддерживать игровую индустрию (источник изображения: Yoshi в Steam)

Мин Сок также заверил, что южнокорейское правительство возьмёт на себя ответственность активно поддерживать игровую индустрию: «Создадим условия, при которых корейские игры смогут расцвести».

Crimson Desert вышла 20 марта на PC (Steam, EGS, Microsoft Store), Mac (App Store), PS5, Xbox Series X и S. Накануне игра получила самый крупный патч с релиза — 1.04.00 (подробности см. по ссылке).

Теги: crimson desert, pearl abyss, приключенческий экшен
