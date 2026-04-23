Уровни сложности, ещё больше котов и полезные улучшения: для Crimson Desert вышел новый огромный патч

Южнокорейский издатель и разработчик Pearl Abyss сообщил о выходе на всех целевых платформах крупного обновления 1.04.00 (37 Гбайт на ПК) для своего фэнтезийного приключенческого экшена с открытым миром Crimson Desert.

Основными изменениями в 1.04.00 стали уровни сложности (простой, базовый, сложный), новые сундуки (в том числе склад коллекционных предметов), летающие питомцы, ещё пять видов кошек и прочий контент.

Кроме того, с патчем в Crimson Desert появились новые схемы управления для контроллеров и клавиатуры с мышью, функция мгновенного выполнения действия, вкладки категорий в инвентаре и дополнительные навыки.

Разработчики повысили качество прорисовки дальних планов и освещения волос в тени, улучшили управление в режиме прицеливания, внесли изменения в баланс боссов и навыков, провели стабилизацию игры и так далее.

Также было устранено множество ошибок, включая ту, из-за которой кошка могла оставаться на плече персонажа бесконечно (для любителей таких вторжений добавили особый предмет). Полный список изменений доступен на сайте игры.

Crimson Desert вышла 20 марта на PC (Steam, EGS, Microsoft Store), Mac (App Store), PS5, Xbox Series X и S. Чуть менее чем за месяц суммарные продажи игры на всех целевых платформах превысили 5 млн копий.

Благодаря потоку обновлений, приносящих в Crimson Desert новые исправления, улучшения, механики и функции, рейтинг игры в Steam после релиза вырос с 57 % («смешанные» обзоры) до 83 % («очень положительные»).