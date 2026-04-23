Уровни сложности, ещё больше котов и полезные улучшения: для Crimson Desert вышел новый огромный патч

Южнокорейский издатель и разработчик Pearl Abyss сообщил о выходе на всех целевых платформах крупного обновления 1.04.00 (37 Гбайт на ПК) для своего фэнтезийного приключенческого экшена с открытым миром Crimson Desert.

Источник изображения: Steam (Roxy)

Источник изображения: Steam (Roxy)

Основными изменениями в 1.04.00 стали уровни сложности (простой, базовый, сложный), новые сундуки (в том числе склад коллекционных предметов), летающие питомцы, ещё пять видов кошек и прочий контент.

Кроме того, с патчем в Crimson Desert появились новые схемы управления для контроллеров и клавиатуры с мышью, функция мгновенного выполнения действия, вкладки категорий в инвентаре и дополнительные навыки.

Чёрного льва Бездны теперь можно сделать своим питомцем (источник изображения: Pearl Abyss)

Чёрного льва Бездны теперь можно сделать своим питомцем (источник изображения: Pearl Abyss)

Разработчики повысили качество прорисовки дальних планов и освещения волос в тени, улучшили управление в режиме прицеливания, внесли изменения в баланс боссов и навыков, провели стабилизацию игры и так далее.

Также было устранено множество ошибок, включая ту, из-за которой кошка могла оставаться на плече персонажа бесконечно (для любителей таких вторжений добавили особый предмет). Полный список изменений доступен на сайте игры.

Обещанную функцию повторных сражений с боссами добавят в ближайшее время (источник изображения: Pearl Abyss)

Обещанную функцию повторных сражений с боссами добавят в ближайшее время (источник изображения: Pearl Abyss)

Crimson Desert вышла 20 марта на PC (Steam, EGS, Microsoft Store), Mac (App Store), PS5, Xbox Series X и S. Чуть менее чем за месяц суммарные продажи игры на всех целевых платформах превысили 5 млн копий.

Благодаря потоку обновлений, приносящих в Crimson Desert новые исправления, улучшения, механики и функции, рейтинг игры в Steam после релиза вырос с 57 % («смешанные» обзоры) до 83 % («очень положительные»).

crimson desert, pearl abyss, приключенческий экшен
