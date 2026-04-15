Pearl Abyss похвасталась продажами Crimson Desert — более пяти миллионов копий менее чем за месяц

Южнокорейский издатель и разработчик Pearl Abyss продолжает совершенствовать свой фэнтезийный приключенческий экшен с открытым миром Crimson Desert, а сама игра — покорять новые вершины продаж.

Источник изображения: Steam (Balеrion)

Напомним, на релизе Pearl Abyss отчиталась о двух миллионах проданных копий Crimson Desert, спустя четыре с половиной дня после выхода показатель превысил три миллиона, а по итогам двух недель — четыре.

Как стало известно, суммарные продажи Crimson Desert на всех целевых платформах достигли уже 5 млн копий. Вершина покорилась игре чуть менее чем за месяц с премьеры. Анонс сопровождался тематической иллюстрацией.

«Спасибо всем наёмникам Серой Гривы, что присоединились к этому путешествию с нами, испытали на себе мир Пайвела и поддерживали игру. Это достижение было бы невозможно без вашей поддержки», — уверены разработчики.

Источник изображения: Pearl Abyss

Crimson Desert вышла 20 марта на PC (Steam, EGS, Microsoft Store), Mac (App Store), PS5, Xbox Series X и S. Рейтинг игры в Steam после релиза вырос с 57 % («смешанные» обзоры) до 83 % («очень положительные»).

Повышение рейтинга связано, в том числе, с крупными и не очень патчами, приносящими в Crimson Desert новые исправления, улучшения, механики и функции. На прошлой неделе, 11 апреля, игру обновили до версии 1.03.

С апреля по июнь разработчики планируют добавить новые задания, функцию повторного вызова боссов на бой, уровни сложности, навыки, питомцев, облики, механику скрытия оружия за спиной и многое другое.

Теги: crimson desert, pearl abyss, приключенческий экшен, продажи игр
