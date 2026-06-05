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В российских поездах дальнего следования появится спутниковый интернет — но не уточняется, когда

Российский спутниковый оператор «Бюро 1440» (входит в «ИКС Холдинг») и Федеральная пассажирская компания (ФПК) сформировали план развёртывания спутниковой связи в поездах дальнего следования — на них появится высокоскоростной интернет. Сервис будет запущен на 400 составах, но прежде две компании испытают абонентские терминалы, сообщает Forbes.

Источник изображений: t.me/bureau_1440

Источник изображений: t.me/bureau_1440

«Бюро 1440» и ФПК подписали дорожную карту проекта на «Петербургском международном экономическом форуме» (ПМЭФ) — 2026. Доступ к связи является не привилегией городских жителей, отметил гендиректор «Бюро 1440» Алексей Шелобков, а базовым стандартом для всей страны — путешествия на поездах дальнего следования могут длиться более суток, людям важно оставаться на связи с близкими и коллегами, а вышки мобильных операторов на пути следования установлены не везде. Пассажиры будут обеспечены стабильной связью на всей протяжённости маршрутов, а работники ФПК получат канал для решения операционных и технических задач, добавил гендиректор компании Дмитрий Пегов. Правда пока не уточняется, в какие сроки планируется реализовать проект.

Первые 16 спутников низкоорбитальной группировки «Рассвет» компания «Бюро 1440» отправила на орбиту в марте этого года — проект выступает российским аналогом оператора Starlink Илона Маска (Elon Musk). Спутниковым интернетом будут, в частности, обеспечены электропоезда «Сапсан» и «Ласточка» — 135 составов по направлениям Москва — Санкт-Петербург, Москва — Нижний Новгород, Москва — Иваново, Москва — Минск, Санкт-Петербург — Валдай, Санкт-Петербург — Сортавала, Санкт-Петербург — Псков.

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Теги: бюро 1440, ржд, спутниковый интернет
бюро 1440, ржд, спутниковый интернет
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