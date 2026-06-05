Rockstar пожалела, что добавила стелс в GTA: San Andreas

Вышедший в 2004 году криминальный боевик с открытым миром Grand Theft Auto: San Andreas стал для Rockstar Games большим успехом, однако это не значит, что у команды не осталось сожалений, связанных с игрой.

О главном разочаровании команды GTA: San Andreas у себя в микроблоге рассказал бывший технический директор Rockstar North Оббе Вермей (Obbe Vermeij), ушедший из студии через девять месяцев после релиза GTA IV.

Отвечая на вопрос пользователя о вырезанных из GTA IV двух стелс-миссиях, Вермей признался, что Rockstar пожалела о добавлении стелса в GTA: San Andreas, в связи с чем не стала внедрять этот элемент в следующую игру серии.

«Не знаю насчёт этих двух миссий, но, насколько я помню, стелс был одной из тех вещей, о добавлении которых в [San Andreas] мы потом сожалели, так как в итоге перегрузили себя», — вспоминает Вермей.

До сих пор Вермей считал, что команда GTA IV не собиралась добавлять в игру стелс, но подчеркнул своевольность некоторых сотрудников: «В студии постоянно велись эксперименты, о которых я не знал».

Судя по всему, сожаления вокруг стелса в San Andreas разработчики преодолели к релизу GTA V. В новейшей игре серии имеются элементы стелса (начальная стадия ограблений, кража машин для Симона и так далее).

GTA: San Andreas вышла в октябре 2004 года на PS2, с тех пор была портирована на PC, PS3, Xbox, Xbox 360, iOS и Android, а в 2021-м получила ремастер в составе GTA: The Trilogy — The Definitive Edition. Продажи игры превышают 27,5 млн копий.