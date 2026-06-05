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Steam растёт вширь — Valve обновила дизайн главной страницы магазина

Компания Valve сообщила, что обновлённый дизайн главной страницы магазина цифровой дистрибуции Steam спустя два месяца публичного тестирования вышел из «беты» и стал доступен всем пользователям сервиса.

Источник изображений: Valve

Источник изображений: Valve

Valve на протяжении многих лет добавляла на витрину Steam новые разделы и возможности находить игры, а в этом обновлении решила сделать акцент на целостности главной страницы.

«В каждом разделе есть уникальный набор инструментов и информация, благодаря которым у игроков будет множество способов для исследования всего разнообразия каталога игр в Steam», — уверяет Valve.

Обновлённый дизайн главной страницы Steam (увеличение по нажатию)

Обновлённый дизайн главной страницы Steam (увеличение по нажатию)

В рамках изменений главная страница Steam стала шире и отзывчивей. Согласно задумке Valve, новый вид упрощает поиск игр благодаря отображению большего количества контента и информации.

Что включает новый дизайн:

  • более детальную информацию о том, почему игра рекомендована пользователю, и сводку обзоров в разделе «Популярное и рекомендуемое»;
  • обновлённый список рекомендаций — теперь с быстрым просмотром игр в перечне без необходимости покидать страницу;
  • личный календарь, где представлены рекомендуемые новые и готовящиеся к выпуску игры — полная версия доступна по ссылке;
  • обновление вкладки популярных будущих новинок — по просьбам игроков она теперь лучше отражает самые ожидаемые релизы следующего месяца;
  • обновление бесконечной прокрутки — теперь с микротрейлерами и предпросмотром скриншотов;
  • два новых раздела — «Ваш список желаемого» и «Дополнения для ваших игр»;
  • возможность отключить проигрывание микротрейлеров при наведении и анимированные маркетинговые материалы;
  • краткое описание и другая релевантная информация при наведении на отдельные элементы;
  • улучшенное управление с геймпада — в основном затронет игроков на Steam Deck и в режиме Big Picture;
  • игровые иллюстрации в высоком разрешении и изображения большего формата в секции «Скидки и мероприятия».

По словам Valve, обновлённый дизайн главной страницы Steam стал ещё одним шагом по улучшению магазина наряду с изменениями меню и страниц игр (тоже стали шире), которые были выпущены прошлой осенью.

Valve поблагодарила участников бета-тестирования за помощь в подготовке переработанной главной страницы Steam и порекомендовала разработчикам проверить материалы своих игр на отсутствующие изображения в высоком разрешении.

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Теги: steam, valve
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