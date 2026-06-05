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В России появится национальный ИИ-ассистент — он поселится на «Госуслугах»

Минцифры работает над созданием национального ИИ-ассистента для портала «Госуслуг». Об этом сообщил глава Минцифры Максут Шадаев в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026).

Источник изображения: ROBIN WORRALL/unsplash.com

Источник изображения: ROBIN WORRALL/unsplash.com

Шадаев отметил большой потенциал платформы «Госуслуг», что позволяет создать на её базе национального ИИ-ассистента. Он рассказал, что сейчас обсуждается возможность создания на уровне государства национального ассистента на платформе, который «законодательно получит право взаимодействия со всеми цифровыми экосистемами для того, чтобы, условно, обслуживать бытовые потребности человека». «И здесь нам кажется, что у государства есть определённые преимущества, равноудаленность», — сказал глава ведомства. Он также сообщил, что разработка прототипов модели уже идёт полным ходом.

Министр отметил, что искусственный интеллект в настоящее время каждый день обрабатывает около 4 млн запросов информации по разным темам. И было бы логичным сделать не только предоставление справочной информации, но и конечного сервиса.

Шадаев заявил, что верит в концепцию «одной кнопки», которая будет обслуживать бытовые потребности человека.

Он сообщил, что российские цифровые экосистемы, которые работают над созданием ИИ-агентов, являются самостоятельными, и все стремятся сохранить стек собственных сервисов, что обуславливает высокую конкуренцию между ними. И в этом государство может выступить в роли «национального посреднического игрока». «Кто-то должен стать над экосистемами — условно, как НСПК встало между банками. Здесь вопрос в таком национальном посредническом игроке», — подчеркнул министр.

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Теги: ии, ии-помощник, госуслуги, россия
ии, ии-помощник, госуслуги, россия
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