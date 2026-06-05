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NASA упростит разработку ядерного корабля для полёта к Марсу, чтобы успеть к запуску в 2028 году

В конце марта NASA заявило о намерении уже в конце 2028 года первым запустить к Марсу космический корабль с ядерным ракетным двигателем. Подобные обязательства оказались несовместимы с обычными процедурами НИОКР. На днях представители агентства пояснили, что для ускоренной разработки революционного проекта некоторые этапы будут упрощены. Это позволит реализовать проект в сжатые сроки — за 2,5 года, что станет беспрецедентным случаем в истории.

Источник изображения: NASA

Источник изображения: NASA

Обещания NASA подкреплены тем фактом, что электроплазменный двигатель для будущего корабля SR-1 Freedom уже готов и испытан — он взят от нереализованной окололунной космической станции Lunar Gateway, необходимость в которой в рамках проекта Artemis отпала: лунную базу теперь планируют строить непосредственно на поверхности спутника. Остальное, конечно, придётся делать с нуля, но большинство наработок для марсианского проекта уже имеется, включая полезную нагрузку SkyFall из трёх марсианских вертолётов наподобие уже отработавшего на Красной планете Ingenuity.

Вопрос с финансированием проекта решён за счёт прекращения создания станции Lunar Gateway, от которой остались неизрасходованные средства в размере $2,6 млрд. Также у NASA есть определённый запас финансов, но специально на проект ядерного корабля SR-1 Freedom средства не выделялись, по крайней мере на 2027 год. В NASA не считают это проблемой и намерены в любом случае обеспечить финансирование разработки. Техническое обоснование проекта ожидается уже будущей осенью, и, вероятно, тогда же будет готова смета.

Критики сомневаются, что агентство сможет реализовать проект ядерного корабля за 2,5 года. Такой срок больше подходит для разработки кубсата. В NASA обещают попытаться и сделать всё возможное, чтобы грандиозные планы были реализованы в заявленный срок — к декабрю 2028 года, когда откроется окно для отправки корабля к Марсу.

Согласно проекту, корабль SR-1 Freedom впервые получит реактор деления для питания электроплазменного ракетного двигателя. Такие двигатели создают непрерывную тягу, хотя и сравнительно слабую. Реактор будет вынесен далеко вперёд относительно блока с аппаратурой и полезной нагрузкой. Ещё одним отличительным признаком SR-1 Freedom станут охлаждающие панели, размещённые на основном корпусе. Корабль SR-1 Freedom будет далёк от идеального ядерного буксира. С учётом сжатых сроков реализации проекта это будет максимально упрощённый демонстратор.

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Теги: nasa, ядерный реактор, космический корабль, марс
nasa, ядерный реактор, космический корабль, марс
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