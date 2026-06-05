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Илон Маск заговорил о 100 000 аппаратов Starlink на орбите — чтобы ускорить спутниковый интернет в 100 раз

Глава SpaceX Илон Маск (Elon Musk) планирует в десять раз увеличить количество спутников Starlink и довести их число до 100 000 — сейчас их «всего» 10 000. «Мы собираемся вывести на орбиту, вероятно, 100 000 спутников, а возможно, и более 100 000 спутников только для связи», — заявил Маск в беседе с главой JP Morgan Джейми Даймоном (Jamie Dimon).

Отвечая на вопрос, почему SpaceX пытается выйти на фондовый рынок именно сейчас, бизнесмен ответил, что компания вступает в «фазу значительного роста», которая потребует существенных капиталовложений. В частности, она планирует запускать орбитальные центры обработки данных — всего до миллиона спутников. Ещё одно направление — модернизация Starlink и вывод аппаратов третьего поколения, который может начаться в этом году, когда стабилизируется программа Starship. Эти аппараты обеспечат скорость в десять раз выше, чем Starlink V2, и их будет в десять раз больше, то есть скорости подключения могут подскочить в сотню раз. Задержка сократится вдвое, потому что орбита спутников снизится с 550 до 350 км.

Источник изображения: x.com/elonmusk

Источник изображения: x.com/elonmusk

В прошлом году SpaceX подала в Федеральную комиссию по связи (FCC) США заявку на запуск и эксплуатацию 15 000 спутников Starlink с поддержкой функции прямого подключения к смартфонам — сейчас таких аппаратов около 650. В 2025 году выручка SpaceX составила $18,7 млрд, из которых 60 % пришлись на Starlink. Расширение группировки в десять раз может экспоненциально увеличить пропускную способность сети — Маск даже упомянул перспективу того, что Starlink поможет человечеству отказаться от подводных интернет-кабелей. SpaceX прогнозирует, что общий рынок оператора может составить $1,6 трлн, из которых $870 млрд придутся на Starlink Broadband и $750 млрд — на Starlink Mobile. По итогам I квартала у Starlink было 10,3 млн клиентов, а к настоящему моменту из число выросло до 12 млн.

Увеличение группировки до 100 000 аппаратов потребует серьёзного взаимодействия с регуляторами. Сейчас FCC ограничила Starlink группировкой в 19 400 спутников; на рассмотрении находится заявка на эксплуатацию до 1 млн спутников, которые будут работать в качестве орбитальных ЦОД.

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Теги: илон маск, spacex, starlink
илон маск, spacex, starlink
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