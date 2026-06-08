Репортаж со стенда TeamGroup на Computex 2026: модули на 128 Гбайт, деревянная память и SSD с дистанционным самоуничтожением

На стенде TeamGroup на Computex 2026 оказалось очень много интересного. Тайваньская компания привезла не только очередные комплекты памяти и быстрые SSD, но и несколько действительно необычных разработок. Экспозиция была разделена между двумя ключевыми направлениями — профессиональной линейкой T-Create для создателей контента и ИИ-разработчиков, а также игровым брендом T-Force, которому в этом году исполняется десять лет.

Центральное место в зоне T-Create заняла память T-Create Expert AI 4R CUDIMM. На первый взгляд это обычный модуль DDR5, однако внутри скрывается весьма необычная конструкция с четырьмя рангами памяти и удвоенным количеством микросхем. В результате TeamGroup удалось разместить на одной планке сразу 128 Гбайт памяти.

На выставке демонстрировался рабочий образец с частотой DDR5-8000 и таймингами CL64-64-64-128 при напряжении всего 1,1 В. В демонстрационной системе использовалась материнская плата MSI MEG Z890 Unify-X с двумя слотами памяти, благодаря чему суммарный объём ОЗУ достиг 256 Гбайт. Для отвода тепла компания разработала новый радиатор с перфорированной конструкцией. Сквозные отверстия улучшают естественную циркуляцию воздуха вокруг микросхем памяти, что особенно важно для столь плотной компоновки.

Подобные решения ориентированы не на энтузиастов разгона или геймеров, а на разработчиков ИИ, специалистов по обработке больших массивов данных, инженеров и создателей контента. Современные задачи всё чаще требуют объёмов памяти, которые ещё недавно были характерны исключительно для серверов и профессиональных рабочих станций.

Рядом демонстрировалась память T-Create Master AI DDR5 RDIMM для рабочих станций и HEDT-систем с поддержкой ECC. Представленные модули предлагают объём до 64 Гбайт и скорость до DDR5-7600.

Помимо подобных модулей для рабочих станций компания показала и более традиционную память T-Create AI Expert DDR5 объёмом 64 Гбайт с частотой 6400 МТ/с и таймингами CL42-52-52-102.

А для мобильных рабочих станций и компактных ПК компания TeamGroup подготовила T-Create Expert AI LPCAMM2 — модуль памяти нового поколения с поддержкой скоростей до 8533 МТ/с.

Рядом с новыми модулями памяти демонстрировался твердотельный накопитель T-Create Classic H514 M.2 PCIe 5.0. Этот SSD построен на контроллере Silicon Motion SM2508 и использует память 3D TLC NAND. Максимальная ёмкость достигает 4 Тбайт, а заявленные скорости последовательного чтения и записи составляют до 14 200 и 13 300 Мбайт/с соответственно.

Но всё же самой необычной новинкой TeamGroup среди SSD оказался внешний накопитель T-Create Expert P35SG. Компания называет его SSD с функцией беспроводного уничтожения данных. Устройство оснащено модулем 4G LTE и может принимать команды даже без подключения к компьютеру или локальной сети. Если пользователь отправляет специальную команду, накопитель запускает процедуру уничтожения данных. Сначала выполняется логическое стирание информации, после чего активируется аппаратный механизм физического повреждения компонентов накопителя, делающий восстановление данных невозможным.

По словам компании, устройство предназначено для корпоративных клиентов, государственных структур и организаций, работающих с конфиденциальной информацией. На стенде также демонстрировалась система обратной связи, подтверждающая успешное выполнение процедуры уничтожения данных.

Для тех случаев, когда удалённое уничтожение не требуется, TeamGroup подготовила модель T-Create Expert P35S. Она использует ту же концепцию, однако уничтожение данных запускается нажатием физической кнопки на корпусе накопителя.

Ещё одной интересной новинкой стал внешний накопитель T-Create Expert P33. Главная особенность устройства — встроенный E-Ink-дисплей. На экран можно вывести название проекта, объём свободного пространства, состояние накопителя и другую служебную информацию. Причём электронная бумага сохраняет изображение даже при отключённом питании.

Показала TeamGroup и один из первых SSD с интерфейсом PCIe 6.0. Речь идёт о накопителе T-Create Master AI I6E в форм-факторе E1.S, который предназначен для серверов. Для него заявлена скорость последовательного чтения до 28 Гбайт/с.

Отдельного внимания заслуживает серия комплектующих T-Create Expert Wood с отделкой под дерево, что сильно выделяет её на фоне бесконечных RGB-подсветок и агрессивного игрового дизайна. Пока что это лишь прототипы, но, судя по интересу посетителей, не исключено, что часть подобных решений в будущем доберётся до серийного производства.

Игровое подразделение T-Force в этом году отмечает десятилетний юбилей. По этому случаю TeamGroup подготовила целую серию продуктов Carbon Style с отделкой под углеродное волокно.

В линейку вошли модули памяти T-Force XTREEM DDR5 Carbon Style и T-Force DELTA RGB DDR5 Carbon Style, твердотельный накопитель T-Force Z54E PCIe 5.0 Carbon Style, внешний SSD M400 RGB и модули LPCAMM2 серий Vulcan и Delta.

Особенно интересен здесь SSD T-Force Z54E. Для него заявлены скорости до 14 900 Мбайт/с и объём до 4 Тбайт. Накопитель использует память 3D TLC NAND и относится к числу самых быстрых потребительских решений компании.

Также в игровой линейке была представлена память T-Force DARK RGB DDR5. Высота модулей составляет всего 42 мм, что делает их удобным вариантом для компактных систем и сборок с массивными процессорными кулерами, нависающими над слотами памяти. Несмотря на компактные размеры, память работает на скорости до 6400 МТ/с и оснащается полноценной RGB-подсветкой. Максимальная ёмкость комплектов достигает 64 Гбайт.

Ещё TeamGroup уделила внимание памяти формата CAMM2. Этот стандарт появился несколько лет назад как альтернатива традиционным модулям SO-DIMM и DIMM, однако до недавнего времени оставался в основном уделом экспериментальных платформ. CAMM2 устанавливается параллельно поверхности материнской платы и занимает значительно меньше места вокруг процессорного разъёма, что упрощает разводку сигналов и позволяет повышать рабочие частоты памяти.

Для энтузиастов TeamGroup подготовила два модуля нового формата — T-Force Vulcan CAMM2 и T-Force Delta RGB CAMM2. Обе модели рассчитаны на скорости до DDR5-8000. Vulcan получил массивный радиатор с отделкой Carbon Style, тогда как Delta RGB оснащён полноценной ARGB-подсветкой.

В этом году TeamGroup показала на Computex очень разнообразную экспозицию, которая демонстрирует, как компания одновременно развивает несколько направлений: от геймерских модулей памяти и SSD до серверных накопителей и корпоративных решений с нестандартными возможностями.