В российской части МКС обнаружены две утечки воздуха — одну уже заделали

В российском модуле «Звезда» Международной космической станции космонавты обнаружили при осмотре переходной камеры два источника утечки воздуха, сообщил РБК со ссылкой на заявление «Роскосмоса». Один из них уже устранили, нанеся первый слой двухкомпонентного герметичного состава «Герметалл-1».

Сейчас экипаж готовится к герметизации второго источника утечки, обнаруженного на конусной части камеры модуля. «Безопасности экипажа и бортовым системам ситуация не угрожает, давление на борту МКС стабильно и поддерживается на расчётном уровне», — отметили в «Роскосмосе».

Как сообщило Reuters, после того, как стало известно об утечках, астронавты получили приказ NASA перейти в корабль Crew Dragon и надеть скафандры на случай возможной эвакуации. Примерно через час после экипажу Crew-12 разрешили покинуть корабль и вернуться в МКС после того как центр управления полётами и российские специалисты пришли к выводу, что ситуация на МКС стабилизировалась.

По данным Reuters, в российском служебном модуле «Звезда» в последние месяцы наблюдались утечки, которые были относительно незначительными, но в понедельник они заметно выросли — с одного фунта воздуха в день до двух.

Сообщается, что NASA и «Роскосмос» в течение нескольких месяцев обсуждают причины и возможные способы устранения утечек в модуле «Звезда», который является ключевой конструкцией лаборатории.

Сейчас на станции несёт вахту экипаж из семи человек: космонавты «Роскосмоса» Сергей Кудь-Сверчков, Сергей Микаев и Андрей Федяев, астронавты NASA Кристофер Уильямс (Christopher Williams), Джессика Меир (Jessica Meir), Джек Хэтэуэй (Jack Hathaway), а также астронавт Европейского космического агентства (ESA) Софи Адено (Sophie Adenot).