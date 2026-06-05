Сегодня 06 июня 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости материнские платы Ангстремные мобильные процессоры Intel P...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Ангстремные мобильные процессоры Intel Panther Lake и Wildcat Lake начали появляться на настольных платах

Компания MaxSun показала на Computex 2026 десктопные материнские платы, оснащённые мобильными процессорами Intel Panther Lake и Wildcat Lake. Чипы впаяны непосредственно в сами платы.

Источник изображений: Wccftech

Источник изображений: Wccftech

По данным Wccftech, более продвинутая модель платы называется SK-PTLNAS. Она оснащается процессорами Intel Core Ultra Series 3 (Panther Lake). Плата разработана для NAS, но выполнена в формате ATX и может быть установлена в обычный компьютерный корпус.

На своём стенде MaxSun показала модель платы SK-PTLNAS с 16-ядерным чипом Core Ultra 7 356H (конфигурация ядер 4P+12E+1LPE, частота до 4,7 ГГц на P-ядрах, NPU производительностью 50 TOPS, встроенная графика Intel Xe3, максимальный TDP 80 Вт). По данным MaxSun, для платы будут предлагаться процессоры вплоть до 16-ядерного Core Ultra X9 388H (конфигурация ядер 4P+12E+4LPE, частота до 5,1 ГГц, NPU производительностью 50 TOPS, встроенная графика Arc B390, максимальный TDP 80 Вт).

Новинка поддерживает установку до 128 Гбайт ОЗУ DDR5 формата SO-DIMM (предусмотрено два слота) и оснащена подсистемой питания VRM со схемой фаз 6+4. Питание процессора обеспечивается одним 8-контактным разъёмом. Также в состав платы входят один полноразмерный слот PCIe 5.0 x16 и пять разъёмов M.2 для NVMe-накопителей: два из них поддерживают PCIe 5.0 x2, ещё два — PCIe 4.0 x1, а один — PCIe 4.0 x2. Кроме того, для неё заявлены порты Mini SAS, 10-Гбит и 2,5-Гбит LAN, два USB-C (40 Гбит/с), а также Debug-дисплей.

Процессоры Intel Core Series 3 (Wildcat Lake) производитель предлагает в составе материнской платы формата Micro-ATX. Дизайн платы рассчитан на процессоры с TDP 28 Вт. Она оснащена одним слотом SO-DIMM для памяти DDR5 и поддерживает установку до 32 Гбайт ОЗУ.

Подсистема питания VRM платы построена по схеме 4+2 фазы. Питание обеспечивается через 12-вольтовый разъём. Плата предлагает один слот M.2 PCIe 4.0 x4 и один порт SATA III. Панель задних разъёмов включает два порта USB 3.2 Gen1 и два USB 2.0. Набор внутренних разъёмов состоит из одного USB-C 3.2 Gen2 и трёх USB 2.0.

Стоимость представленных плат MaxSun не сообщила.

Источники:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
DDR4 отказалась умирать: производители памяти и материнских плат наращивают выпуск
MaxSun привезла на Computex 2026 десятилетнюю Radeon RX 580 с шестью HDMI
MaxSun выпустила новые MoDT-платы с распаянными Raptor Lake серии Core 200H
Репортаж со стенда ASUS на Computex 2026: юбилейные материнские платы, огромная видеокарта, быстрые мониторы и другие новинки
Репортаж со стенда MSI на Computex 2026: материнские платы, уникальные видеокарты, СЖО, корпуса и блоки питания
ASRock показала платы X870E Taichi 10th Anniversary и Z890 Taichi 10th Anniversary для AMD и Intel
Теги: maxsun, modt, материнские платы, panther lake, wildcat lake
maxsun, modt, материнские платы, panther lake, wildcat lake
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Capcom наконец анонсировала ремейк Resident Evil Code: Veronica — первый трейлер Resident Evil Veronica
Первый трейлер хоррора Alien: Isolation 2 — с детализированными интерьерами, прогрессивным освещением и неизменным Чужим
Межзвёздная комета 3I/ATLAS заинтриговала астрономов выбросами большого количества метана
Следующая ИИ-модель OpenAI разрабатывается другой ИИ-моделью — сверхинтеллект близок как никогда
Poco X8 Pro Max, Poco X8 Pro и Poco M8 — надёжные смартфоны для коммуникаций и игр
Премьера геймплея и дата выхода Star Wars Zero Company — тактической стратегии от ветеранов XCOM 2 ч.
Square Enix анонсировала Final Fantasy VII Revelation — «незабываемый финал одного из самых амбициозных проектов в истории видеоигр» 2 ч.
Stellar Blade 2 получила первый трейлер и официальное название — Stellar Blade: Blood Rain 3 ч.
Новая статья: 007 First Light — успех после долгих лет подготовки. Рецензия 5 ч.
Назад в будущее и обратно: анонсирована метроидвания Tempus Vitae с путешествиями во времени 5 ч.
Google исправила рекордные 429 уязвимостей в Chrome за раз — включая 22 критические 10 ч.
Аша Шарма подтвердила, что Xbox нужны эксклюзивы, но есть нюанс 10 ч.
Google начала экспериментировать с показом результатов поиска в Chrome сразу в режиме ИИ 11 ч.
Вредоносный мод для Minecraft заразил 116 000 компьютеров и продавал доступ к веб-камерам жертв 11 ч.
OpenAI согласилась предоставлять властям США свои новые ИИ-модели на проверку 12 ч.
Silicon Motion представила SSD-контроллеры с PCIe 6.0 и скоростью до 28 Гбайт/с 7 ч.
Ангстремные мобильные процессоры Intel Panther Lake и Wildcat Lake начали появляться на настольных платах 7 ч.
В российской части МКС обнаружены две утечки воздуха — одну уже заделали 10 ч.
Thermal Grizzly показала водоблок для скальпированных процессоров — с алмазными пластинами за €1500 11 ч.
Роботакси Waymo показало себя как неожиданно удобный транспорт для бегства с места преступления 11 ч.
Репортаж со стенда Apacer на Computex 2026: память DDR5-9200, скоростные SSD с вентиляторами и не только 12 ч.
Илон Маск заговорил о 100 000 аппаратов Starlink на орбите — чтобы ускорить спутниковый интернет в 100 раз 12 ч.
Phison представила SSD-контроллер с поддержкой PCIe 6.0 13 ч.
Правительство США планирует выделить $700 млн на поддержку угольной энергетики для ИИ-инфраструктуры 13 ч.
Молния проникла в квартиру через интернет-кабель и уничтожила ПК и роутер 14 ч.