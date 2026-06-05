Ангстремные мобильные процессоры Intel Panther Lake и Wildcat Lake начали появляться на настольных платах

Компания MaxSun показала на Computex 2026 десктопные материнские платы, оснащённые мобильными процессорами Intel Panther Lake и Wildcat Lake. Чипы впаяны непосредственно в сами платы.

По данным Wccftech, более продвинутая модель платы называется SK-PTLNAS. Она оснащается процессорами Intel Core Ultra Series 3 (Panther Lake). Плата разработана для NAS, но выполнена в формате ATX и может быть установлена в обычный компьютерный корпус.

На своём стенде MaxSun показала модель платы SK-PTLNAS с 16-ядерным чипом Core Ultra 7 356H (конфигурация ядер 4P+12E+1LPE, частота до 4,7 ГГц на P-ядрах, NPU производительностью 50 TOPS, встроенная графика Intel Xe3, максимальный TDP 80 Вт). По данным MaxSun, для платы будут предлагаться процессоры вплоть до 16-ядерного Core Ultra X9 388H (конфигурация ядер 4P+12E+4LPE, частота до 5,1 ГГц, NPU производительностью 50 TOPS, встроенная графика Arc B390, максимальный TDP 80 Вт).

Новинка поддерживает установку до 128 Гбайт ОЗУ DDR5 формата SO-DIMM (предусмотрено два слота) и оснащена подсистемой питания VRM со схемой фаз 6+4. Питание процессора обеспечивается одним 8-контактным разъёмом. Также в состав платы входят один полноразмерный слот PCIe 5.0 x16 и пять разъёмов M.2 для NVMe-накопителей: два из них поддерживают PCIe 5.0 x2, ещё два — PCIe 4.0 x1, а один — PCIe 4.0 x2. Кроме того, для неё заявлены порты Mini SAS, 10-Гбит и 2,5-Гбит LAN, два USB-C (40 Гбит/с), а также Debug-дисплей.

Процессоры Intel Core Series 3 (Wildcat Lake) производитель предлагает в составе материнской платы формата Micro-ATX. Дизайн платы рассчитан на процессоры с TDP 28 Вт. Она оснащена одним слотом SO-DIMM для памяти DDR5 и поддерживает установку до 32 Гбайт ОЗУ.

Подсистема питания VRM платы построена по схеме 4+2 фазы. Питание обеспечивается через 12-вольтовый разъём. Плата предлагает один слот M.2 PCIe 4.0 x4 и один порт SATA III. Панель задних разъёмов включает два порта USB 3.2 Gen1 и два USB 2.0. Набор внутренних разъёмов состоит из одного USB-C 3.2 Gen2 и трёх USB 2.0.

Стоимость представленных плат MaxSun не сообщила.