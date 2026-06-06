Capcom наконец анонсировала ремейк Resident Evil Code: Veronica — первый трейлер Resident Evil Veronica

Как и предполагалось, в рамках презентации Summer Game Fest 2026 состоялся официальный анонс окружённого слухами ремейка культового хоррора на выживание Resident Evil Code: Veronica от Capcom.

Переосмысление Resident Evil Code: Veronica для современных платформ получило название Resident Evil Veronica. Анонс сопровождался кинематографическим трейлером (прикреплён ниже).

В четырёхминутном ролике с видом от первого лица Клэр Редфилд наведывается в гости к своему брату в Париже, но попадает в засаду. В оригинальной игре эта секция была представлена в кинематографичном вступлении.

Вслед за другими ремейками и последними флагманскими играми серии Resident Evil Veronica создаётся на внутренней технологии Capcom — RE Engine. Ролик демонстрирует кадры на движке.

Релиз Resident Evil Veronica ожидается на протяжении 2027 года в версиях для PC, PS5, Xbox Series X и S, а также Nintendo Switch 2. По слухам, проект будет менее амбициозным, нежели ремейк Resident Evil 4.