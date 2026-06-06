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Square Enix анонсировала Final Fantasy VII Revelation — «незабываемый финал одного из самых амбициозных проектов в истории видеоигр»

Издатель и разработчик Square Enix на презентации Summer Game Fest 2026 представил подтверждённую ранее заключительную часть масштабного ремейка культовой японской ролевой игры Final Fantasy VII образца 1997 года.

Источник изображений: Square Enix

Источник изображения: Square Enix

Триквел называется Final Fantasy VII Revelation и выйдет одновременно на PC (Steam, Epic Games Store), PS5, Xbox Series X и S, а также Nintendo Switch 2. Релиз запланирован на весну 2027 года.

Анонс Final Fantasy VII Revelation сопровождался двухминутным кинематографичным трейлером с первыми кадрами игрового процесса и обзорным геймплейным роликом на пять с половиной минут.

По сюжету мир оказывается на грани уничтожения. Пока их заклятый враг Сефирот приближается к божественному статусу, Клауд Страйф и его спутники пытаются остановить Метеор — абсолютное разрушительное заклинание.

Благодаря дирижаблю «Хайвинд» игроки Final Fantasy VII Revelation смогут исследовать всю планету. В любой момент с судна можно спрыгнуть на парашюте и бесшовно приземлиться на землю.

Обещают «незабываемый финал одного из самых амбициозных проектов в истории видеоигр», галерею легендарных героев, включая Винсента и Сида, а также доведённую до совершенства гибридную боевую систему.

Пользователи с сохранёнными на ПК или консолях данными Final Fantasy VII Remake и/или Final Fantasy VII Rebirth смогут разблокировать в Final Fantasy VII Revelation особые бонусы (пока без подробностей).

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Теги: final fantasy vii revelation, square enix, ролевая игра, summer game fest 2026
final fantasy vii revelation, square enix, ролевая игра, summer game fest 2026
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