Square Enix анонсировала Final Fantasy VII Revelation — «незабываемый финал одного из самых амбициозных проектов в истории видеоигр»

Издатель и разработчик Square Enix на презентации Summer Game Fest 2026 представил подтверждённую ранее заключительную часть масштабного ремейка культовой японской ролевой игры Final Fantasy VII образца 1997 года.

Триквел называется Final Fantasy VII Revelation и выйдет одновременно на PC (Steam, Epic Games Store), PS5, Xbox Series X и S, а также Nintendo Switch 2. Релиз запланирован на весну 2027 года.

Анонс Final Fantasy VII Revelation сопровождался двухминутным кинематографичным трейлером с первыми кадрами игрового процесса и обзорным геймплейным роликом на пять с половиной минут.

По сюжету мир оказывается на грани уничтожения. Пока их заклятый враг Сефирот приближается к божественному статусу, Клауд Страйф и его спутники пытаются остановить Метеор — абсолютное разрушительное заклинание.

Благодаря дирижаблю «Хайвинд» игроки Final Fantasy VII Revelation смогут исследовать всю планету. В любой момент с судна можно спрыгнуть на парашюте и бесшовно приземлиться на землю.

Обещают «незабываемый финал одного из самых амбициозных проектов в истории видеоигр», галерею легендарных героев, включая Винсента и Сида, а также доведённую до совершенства гибридную боевую систему.

Пользователи с сохранёнными на ПК или консолях данными Final Fantasy VII Remake и/или Final Fantasy VII Rebirth смогут разблокировать в Final Fantasy VII Revelation особые бонусы (пока без подробностей).