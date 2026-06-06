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OpenAI уже больше года ведёт переговоры о передаче доли в капитале стартапа властям США

При Дональде Трампе (Donald Trump) американское правительство стало акционером корпорации Intel, поэтому его тягу к участию государства в приоритетных отраслях национальной экономики сложно отрицать. Как сообщает CNBC, глава OpenAI Сэм Альтман (Sam Altman) уже больше года ведёт переговоры с Белым домом о возможности передачи властям США пакета акций его стартапа.

Источник изображения: Unsplash, David Everett Strickler

Источник изображения: Unsplash, David Everett Strickler

Впервые Альтман эту идею предложил ещё в прошлом году, как отмечают источники. Переговоры продолжились на этой неделе, когда генеральный директор OpenAI посетил Белый дом для встречи с парламентариями и американскими чиновниками для обсуждения законодательных инициатив, направленных на регулирование развития искусственного интеллекта.

По замыслу представителей OpenAI, стартап может передать в управление американским властям пакет собственных акций, чтобы на его основе сформировать так называемый «Фонд общественного благосостояния», образование которого компания описала в апреле текущего года. Этот фонд позволил бы американскому правительству вкладывать средства на долгосрочной основе в диверсифицированные активы и позволять американским гражданам участвовать в росте экономики, обеспечиваемом ИИ. Фонд мог бы выплачивать доход американским гражданам напрямую, как сказано в предложении OpenAI.

Непосредственно Дональд Трамп во время своего традиционного общения с журналистами на борту правительственного авиалайнера подтвердил, что существуют определённые концепции, которые позволили бы «превратить американских граждан в партнёров» по инвестициям. Он добавил, что в скором времени встретится с представителями компаний ИИ-сектора. Указ о формировании суверенного фонда благосостояния Трамп подписал ещё в феврале этого года. Помимо Intel, американское правительство уже вложило средства в капитал IBM и некоторых других компаний, которые относятся к сектору квантовых вычислений или добычи критических важных минералов. Подписанный на этой неделе Трампом указ также требует от разработчиков ИИ-моделей предоставлять правительственным экспертам доступ к ним за 30 дней до выпуска в оборот, чтобы те могли убедиться в их безопасности и одобрить дальнейшее распространение.

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Теги: сша, сэм альтман, ии, openai
сша, сэм альтман, ии, openai
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