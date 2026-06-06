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США ускорят разработку и внедрение ИИ в целях национальной безопасности

США намерены ускорить разработку и внедрение технологий искусственного интеллекта в целях национальной безопасности, заявили накануне в Белом доме. Эти технологии, однако, не должны использоваться для осуществления незаконного наблюдения, подчеркнули в администрации президента страны.

Источник изображения: David Everett Strickler / unsplash.com

Источник изображения: David Everett Strickler / unsplash.com

На этой неделе Дональд Трамп (Donald Trump) подписал указ, в соответствии с которым ведущие разработчики ИИ смогут в добровольном порядке предоставлять свои передовые модели правительственным структурам для проверки на предмет кибербезопасности, прежде чем выпускать их в широкий доступ — в Вашингтоне растут опасения по поводу угроз от новых мощных систем ИИ. «В моё правление Соединённые Штаты могут и будут ускорять внедрение ИИ в разведывательной и военной сферах в соответствии с американскими ценностями», — заявил президент Трамп.

Глава государства дал министру обороны Питу Хегсету (Pete Hegseth) 90 дней, чтобы обновить существующую директиву об автономности систем вооружения и «обеспечить целенаправленное внедрение систем ИИ, которые соблюдают субординацию». Технологии ИИ не должны разрабатываться или использоваться в сфере национальной безопасности «для цензуры свободы слова <..> или для проведения несанкционированной или незаконной деятельности по наблюдению», подчеркнул президент.

Меморандум призван «ускорить внедрение ИИ от различных поставщиков, чтобы избежать отдельных точек отказа; обновить рекомендации для Министерства обороны по автономным системам вооружения, чтобы идти в ногу с передовыми разработками; и гарантировать, что ни одна организация не сможет вывести из строя или ухудшить работу системы ИИ, от которой зависят наши военнослужащие, без предварительного одобрения», — отметил директор Управления научно-технической политики Белого дома Майкл Крациос (Michael Kratsios).

Появлению документа предшествовал конфликт разработчика ИИ Anthropic с Пентагоном — компании официально присвоили статус угрозы в цепочке поставок, когда та отказалась отступить от запрета применять свои модели в автономных системах вооружения и средствах массового слежения в США. Ведомство настаивало на своём праве делать это, если эти действия не противоречат законодательству США.

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Теги: ии, сша, дональд трамп
ии, сша, дональд трамп
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