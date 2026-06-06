Linux не удержал 5-процентную долю в статистике Steam

В марте доля систем под управлением Linux достигла рекордных 5,33 %, а всего два месяца спустя, по итогам мая, платформа откатилась на отметку 3,99 %. Едва ли такие перепады вызваны стойкой тенденцией — это, скорее, статистическая аномалия, пишет ресурс Linuxiac.

Доля в 3,99 % по меркам присутствия Linux в игровом сегменте представляется достаточно высоким показателем. Отметку в 3 % в статистике Steam семейство ОС Linux преодолело в конце 2025 года, в марте 2025 года этот показатель резко подскочил до 5,33 %, но спустя всего два месяца это достижение сошло на нет. Доминирующей программной платформой в Steam остаётся Microsoft Windows с долей 93,85 % и ростом на 0,38 п.п.; Apple macOS добрала 0,15 п.п. и выросла до 2,16 % — Linux же лишился этих самых 0,53 (0,38 + 0,15) п.п. по сравнению с апрелем и откатился до 3,99 %. По сравнению с мартом платформа потеряла 1,34 п.п.

Что касается распределения по дистрибутивам, то лидером остаётся Arch Linux с долей 0,35 %, за ним следуют Linux Mint 22.3 с 0,31 %, Ubuntu Core 24 с 0,14 % и Ubuntu 24.04 LTS с 0,11 %. На долю других дистрибутивов, в том числе Nobara, Debian, EndeavourOS, Fedora и Manjaro приходятся менее 0,1 %. Наиболее правдоподобным объяснением такой динамики представляется не внезапный отток пользователей Linux, а особенности сбора данных — это добровольный и анонимный опрос, то есть ежемесячные результаты зависят от конкретной выборки пользователей, которые согласились принять в нём участие.

Тенденциям могут способствовать Steam Deck и SteamOS. Портативная консоль от Valve значительно повысила популярность игр на Linux, а среда SteamOS на основе Arch способствовала продвижению Linux как игровой платформы. Если Valve изменила классификацию систем Linux между мартовским и майским опросами, это может объяснить как резкий скачок до 5 %, так и резкое падение ниже 4 %. Наконец, аномальной была и положительная динамика Linux: у системы ушли несколько лет, чтобы подняться с 1 % до 2 %, а планку в 3 % она взяла лишь в 2025 году — поэтому и рост более чем на 2 п.п. до 5,33 % представляется слишком стремительным. В итоге майские 3,99 % представляются как соответствующие долгосрочной траектории роста Linux в Steam. К тому же доля Linux остаётся выше, чем доля macOS.