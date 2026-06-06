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Взрыв тяжёлой ракеты Blue Origin ответил на вопросы о мерах безопасности при запусках ракет

Взрыв тяжёлой ракеты New Glenn 28 мая 2026 года стал ударом для космических программ Blue Origin. Восстановление уничтоженной взрывом стартовой площадки займёт много месяцев. В то же время катастрофа стала своего рода натурным экспериментом, который дал наглядное и точное представление о силе и последствиях взрыва ракеты на метановом топливе. Это поможет определить зоны безопасности вокруг космодромов, для которых начинает не хватать места.

В настоящий момент действуют правила, которые оценивают взрывоопасность заправленного в ракету топлива на уровне 100 % тротилового эквивалента. Это правило было введено для ракет на водороде и керосине. Исходя из этого, безопасный периметр для ракеты New Glenn был определён радиусом примерно 1 км от стартовой площадки. Отметим, Blue Origin, SpaceX и другие коммерческие компании, занимающиеся космическими запусками, лоббируют снижение расчётной взрывоопасности метановых ракет до 25 % в тротиловом эквиваленте. Взрыв New Glenn показал, что «правило 100 %» было оправданным, что позволило избежать лишних разрушений и, возможно, жертв.

Логика частников понятна — на том же мысе Канаверал во Флориде через неполных десять лет ожидается до 500 запусков ракет в год с участием четырёх-пяти компаний. Место не резиновое, и сокращение периметра безопасности нужно для размещения там всех желающих запускать ракеты в космос. Разлёт обломков New Glenn и воздействие ударной волны от взрыва на площадку и соседние строения предоставил уникальную возможность оценить последствия аварии в максимально полном объёме, ведь во время злополучного статического огневого теста ракета была заправлена под завязку.

Обследование места взрыва показало, что обломки ракеты разлетелись на удаление до 800 м от стартовой площадки. Ударная волна разошлась ещё шире, выбив стёкла в музейном комплексе Космических сил США в полутора километрах от места аварии. Километровая зона безопасности в этих обстоятельствах оказалась не лишней. Для запуска с мыса Канаверал ракеты Starship компании SpaceX, которая заметно больше New Glenn, радиус периметра безопасности установлен в 1,8 км — тоже исходя из «правила 100 %».

Анализ повреждений и разброса обломков New Glenn позволит уточнить физические модели подобных аварий. Исходя из них, регулирующие органы могут пересмотреть правила организации периметров безопасности вокруг космодромов.

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Теги: new glenn, blue origin, ракета, авария
new glenn, blue origin, ракета, авария
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