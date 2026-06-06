Спрос на акции SpaceX вдвое превысил планируемый объём размещения

Инвесторы запросили акции SpaceX на сумму $150 млрд, что примерно вдвое превышает сумму в $75 млрд, которую компания планирует привлечь с выходом на биржу. Спрос впечатляет, потому что первичное размещение акций SpaceX обещает стать крупнейшим в истории.

Компания находится на ранних этапах маркетингового процесса. Спрос со стороны инвесторов может измениться до объявления цен на IPO на следующей неделе. Некоторые крупные институциональные инвесторы, как правило, подают заявки на поздних стадиях IPO, и текущие данные отражают скорее заинтересованность, чем окончательное распределение ценных бумаг, которое будет сформировано при установке цены, уточнили источники Reuters.

На этой неделе SpaceX запустила кампанию в стремлении убедить инвесторов, что её IPO открывает доступ к триллионам долларов на новых рынках, создаваемых её бизнесом в области космических запусков, спутникового интернета и искусственного интеллекта. Компания подчеркнула уникальный характер своего направления по запуску ракет — на него, по её словам, пришлась львиная доля массы полезной нагрузки, выведенной на орбиту в последние три года; крупным направлением является также спутниковый оператор Starlink.

Возможности на рынке по направлению ИИ SpaceX оценила в $23 трлн — компания является единственным игроком, способным преодолеть ограничения бизнеса на Земле и размещать вычислительные мощности на орбите, что обещает значительный спрос в будущем. Рост производства электроэнергии и вычислительных мощностей в США отстаёт от показателей Китая, подчеркнула SpaceX, — в Америке крупные проекты сталкиваются с препятствиями. Компенсировать это отставание компания предлагает, размещая центры обработки данных и другую инфраструктуру в космосе — для этого у неё есть всё необходимое.

«Благодаря значительному снижению стоимости доступа в космос мы смогли расширить нашу миссию и заняться решением наиболее актуальных задач на Земле, в том числе преодолением цифрового разрыва посредством подключения более 3 млрд человек, не имеющих доступ к интернету, к коллективным знаниям человечества», — говорится в презентации SpaceX.