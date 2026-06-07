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Intel и Hitachi договорились о сотрудничестве в сфере производства чипов, ИИ, квантовых вычислений и энергетики

Стоящие перед современной промышленностью вызовы порождают новые альянсы, и на уходящей неделе о стратегическом сотрудничестве объявили компании Intel и Hitachi. Они намерены углубить взаимодействие в сфере «физического ИИ», передовых методов вычислений и формирования передовой цифровой инфраструктуры. Предполагается, что обе стороны смогут почувствовать выгоду от этого сотрудничества.

Источник изображения: Intel

Источник изображения: Intel

Немало внимания в рамках взаимодействия будет уделяться мониторингу состояния оборудования для производства чипов, которые подразделение Hitachi поставляет Intel. Фирменная система искусственного интеллекта Hitachi будет анализировать получаемые в ходе эксплуатации оборудования данные, чтобы прогнозировать возникновение неисправностей и более чётко планировать техническое обслуживание. Подобная система, как ожидается, позволит снизить частоту поломок и затраты на ремонт оборудования. Hitachi снабжает Intel метрологическим оборудованием и решениями для травления кремниевых пластин при выпуске чипов.

В целом, опыт Hitachi в области организации безлюдных производств может быть использован на предприятиях Intel. Компании будут сотрудничать и в сфере энергетики. Если Hitachi будет снабжать Intel фирменными системами управления силовым оборудованием на производстве, то в ответ она будет получать от Intel полупроводниковые компоненты для силовой электроники. Компании будут сотрудничать и на направлении квантовых вычислений. Кроме того, они договорились о взаимодействии в сфере автоматизации производственных процессов, разработки кастомных чипов и периферийных вычислений для ИИ.

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Теги: intel, hitachi, сотрудничество
intel, hitachi, сотрудничество
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