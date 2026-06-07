Анонсирована Guild Wars 3 — масштабная многопользовательская ролевая игра, которая впервые в истории серии выйдет на консолях

Разработчики из американской компании ArenaNet, принадлежащей южнокорейскому гиганту NCSoft, официально представили Guild Wars 3. Это MMORPG нового поколения, которая сочетает в себе динамичные сражения, глубокую систему развития персонажа и обширный набор активностей.

Сами авторы называют новинку «современной эволюцией жанра», а оценить её графическое исполнение можно по первому трейлеру. Игра отправит поклонников жанра в «очаровательный» мир Орра, полный тайн, магии и чудес.

Действие развернётся за 1000 лет до начала истории оригинальной Guild Wars. Игроки смогут стать Ваэльварденами — хранителями земель Орра, защитниками людей и духов, которые называют этот регион своим домом.

Guild Wars 3

Боевая система должна быть достаточно глубокой, поскольку она станет учитывать стратегическое использование навыков, умение выбирать нужную позицию для героя в зависимости от его функции и многое другое.

Guild Wars 3 выйдет на ПК (есть страница в Steam) и PS5. Первое бета-тестирование MMORPG запланировано на осень 2027 года, поддержки русского языка нет и, скорее всего, не будет.