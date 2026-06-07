ASML стала самой дорогой компанией в истории Европы — капитализация достигла $674 млрд

Нидерландская ASML, являющаяся крупнейшим в мире поставщиком литографических сканеров для производства чипов, на этой неделе стала самой дорогой компанией за всю историю Европы. По состоянию на 3 июня, рыночная стоимость ASML достигла $668 млрд, тем самым превысив рекорд Novo Nordisk в $650 млрд, установленный в июне 2024 года.

Капитализация ASML, единственного в мире производителя EUV-сканеров, используемых TSMC, Samsung и Intel для производства передовых чипов, выросла после того, как JPMorgan и Morgan Stanley опубликовали практически идентичные результаты исследований, в которых утверждалось, что компания может производить гораздо больше сканеров, чем предполагал рынок. Оба банка в тот же день повысили прогноз по курсу акций ASML: JPMorgan с €1515 до €1900, а Morgan Stanley с €1400 до €1660.

Аналитик JPMorgan Сандип Дешпанде (Sandeep Deshpande) заявил, что ASML способна поставить более 110 сканеров с низким значением числовой апертуры (Low-NA) без расширения производственных мощностей. Это значительно превышает значение в 90 сканеров, которое раньше озвучивалось инвесторами как верхняя планка, а также выше собственных краткосрочных производственных показателей компании.

Производство EUV-сканеров имеет важное значение для полупроводниковой отрасли, поскольку от него зависят поставки передовых чипов. Morgan Stanley заявляет, что уверенность аналитиков в ближайших поставках ASML связана с ежегодным собранием компании, которое прошло в апреле и в рамках которого были изложены планы по расширению кампуса Brainport Industries Campus в Эйндховене. Строительство на этом объекте должно начаться в третьем квартале 2026 года. В Morgan Stanley отметили, что этот кампус «должен стать началом многоэтапного строительства», которое должно решить проблемы с нехваткой производственных мощностей.

По иронии судьбы, рекордная капитализация ASML значительно ниже по сравнению со стоимостью компанией, являющихся основными клиентами производителя литографического оборудования. Рыночная капитализация ASML по-прежнему ниже $1 трлн — отметки, которую в этом году перешагнули несколько американских производителей чипов. Кроме того, рост стоимости акций ASML на 50 % в течение года отстаёт от более широких показателей внутри полупроводниковой отрасли. Тем не менее, ASML смогла обогнать по капитализации SAP, до этого момента крупнейшую публичную компанию Европы.