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Следующая часть Hellblade получила короткое название Senua — это полноценный приключенческий экшен

Разработчики из Ninja Theory при поддержке издательства Xbox Game Studios анонсировали Senua — новую игру во вселенной Hellblade. Анонс состоялся в рамках Xbox Games Showcase 2026.

Источник изображений: Xbox Game Studios

Источник изображений: Xbox Game Studios

По словам руководителя Ninja Theory Дома Мэтьюса (Dom Matthews), новая часть в геймплейном плане будет отличаться от своих предшественниц. Теперь это полноценный приключенческий экшен — то есть сражений станет больше, но фирменные приёмы постановки никуда не пропадут.

Senua
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Senua предложит игрокам отправиться в персональное чистилище кельтской воительницы Сенуа, восприятие которого будет происходить через призму психоза главной героини. Здесь нужно будет изучать мир, в котором «легенды и предания переплелись с болью и воспоминаниями». Действие развернётся после событий двух предыдущих проектов серии.

Senua выйдет в 2027 году на ПК (Steam), PS5, Xbox Series X и S. Заявлен текстовый перевод на русский язык.

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Теги: senua, ninja theory, xbox game studios, xbox games showcase 2026, приключенческий экшен
senua, ninja theory, xbox game studios, xbox games showcase 2026, приключенческий экшен
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