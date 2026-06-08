Новый рекорд разгона памяти DDR5-13556 был достигнут на выставке Computex 2026

На выставке Computex 2026 команда оверклокеров при поддержке Gigabyte установила, по заявлению компании, новый мировой рекорд разгона памяти, достигнув показателя DDR5-13556 МТ/с. Результат был зафиксирован с использованием материнской платы Z890 Aorus Tachyon Duo X Ice и единственного модуля памяти Corsair Vengeance.

По сообщению VideoCardz, использованная для тестирования материнская плата оснащена двумя слотами DIMM и спроектирована специально для экстремального разгона. В Z890 Aorus Tachyon Duo X Ice применяется технология CQDIMM, направленная на снижение нагрузки на каналы памяти и улучшение целостности сигнала. Рекорд установлен под руководством опытного энтузиаста Hicookie. Ранее производитель заявлял о поддержке разгона памяти до DDR5-10400 и модулей CQDIMM до 8000 МТ/с.

В рамках той же выставки команда Gigabyte приняла участие в 12-м ежегодном мероприятии G.SKILL OC World Record Stage, где заняла 10 первых мест в мировых категориях, включая разгон частоты процессора и другие бенчмарки. Для этих дисциплин применялась тестовая система на базе материнской платы X870 Aorus Infinity, процессора AMD Ryzen 9 9950X3D2 и памяти G.SKILL Trident Z5 RGB. Отмечается, что данная модель ориентирована на обеспечение минимальной задержки памяти на платформе AMD X870.

Достигнутые показатели являются демонстрацией возможностей оборудования при экстремальном разгоне в контролируемых условиях. Однако эти результаты используются для проверки технических пределов аппаратных платформ и не предназначены для повседневного использования в игровых или рабочих задачах конечных пользователей.