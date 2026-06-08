Симулятор выживания Valheim взял курс на выход из раннего доступа — дата релиза уже известна

Разработчики из студии Iron Gate при поддержке издательства Coffee Stain Publishing сообщили, что их симулятор выживания Valheim покинет ранний доступ 9 сентября 2026 года. По случаю анонса релизной версии был представлен отдельный трейлер.

На начало осени запланирован выход масштабного обновления 1.0, которое добавит в игру финальный биом — Дальний Север (Deep North). Игроков ждут уникальные враги, новые элементы для строительства баз и морозное оружие, которое можно изготовить в кузнице.

Valheim вышла в раннем доступе 2 февраля 2021 года. За прошедшие пять лет симулятор получил множество контентных обновлений и патчей. Игра предоставляет возможность исследовать огромный мир в антураже скандинавского фэнтези. По мере развития персонажа у пользователя появится возможность построить несокрушимый драккар и отправиться покорять бескрайние океаны.

В настоящий момент Valheim доступна на PC (Steam, Microsoft Store), Xbox One, Xbox Series X и S. Одновременно с выходом из раннего доступа симулятор выживания также можно будет купить на PS5 и Nintendo Switch 2. Разработчики подтвердили поддержку полного кроссплея между всеми платформами.