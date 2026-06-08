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Геймерам придётся подождать: графические процессоры AMD RDNA 5 появятся не раньше, чем через год

Согласно информации от осведомлённых источников портала Tweakers, появление следующего поколения графических процессоров AMD займёт не меньше года. Текущее поколение видеокарт Radeon RX 9000 было выпущено в начале 2025 года, но их преемники, скорее всего, появятся не раньше второго квартала 2027 года.

Источник изображения: AMD

Источник изображения: AMD

На выставке Computex 2026 представители нескольких производителей графических карт Radeon поделились своим мнением о возможных сроках выхода следующего поколения графических процессоров AMD. Один из них ожидает появления первых графических процессоров AMD RDNA 5 во втором или третьем квартале 2027 года. Другой партнёр AMD настроен ещё менее оптимистично — вероятным сроком он называет конец 2027 или начало 2028 года.

Похоже, что AMD следует примеру Nvidia. Согласно появившимся ранее слухам, эта компания также не выпустит свои следующие графические процессоры до второй половины 2027 года. Обычно новые поколения видеокарт появляются каждые два года, но сейчас производители чипов увеличивают этот срок до двух с половиной или даже трёх лет.

Такое растягивание сроков вполне ожидаемо. Рынок компонентов для ПК находится в упадке из-за высокого спроса на чипы для искусственного интеллекта, на выпуск которых нацелены все существующие мощности полупроводниковых фабрик. В результате потребительское компьютерное оборудование получает меньший приоритет, и это отражается в планах развития графических процессоров.

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Теги: amd, новое поколение, видеокарты
amd, новое поколение, видеокарты
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