Сюжетное дополнение к Fable позволит стать новым боссом древнего культа — первые подробности Order of the Hero

Вслед за датой выхода амбициозного фэнтезийного ролевого экшена Fable издатель Xbox Game Studios и разработчики из британской студии Playground Games (серия Forza Horizon) подтвердили ещё и сюжетное дополнение к игре.

Расширение называется Order of the Hero и позиционируется как «следующая глава вашей легенды». Аддон посвящён тайнам мрачного, древнего культа, скрытого в глубинах Альбиона.

Игроки смогут заслужить восхищение культистов и даже стать их новым лидером: руководить их ритуалами и формировать секту в соответствии со своим собственным героическим видением, будь то благородным, злым или просто странным.

«Но должность нового босса порождает более мрачный вопрос. Если в культе открылась вакансия для нового героического лидера… что случилось со старым?» — интригуют разработчики.

Помимо возможности возглавить древний культ, Order of the Hero предложит для исследования совершенно новый регион, полный опасностей, чудес и слухов о давно погребённой силе.

Order of the Hero увидит свет после релиза основной игры — когда именно, не уточняется. Дополнение входит в состав премиального издания Fable стоимостью $100. Будет ли аддон доступен отдельно, неясно.

Fable выйдет 23 февраля 2027 года на PC (Steam, Microsoft Store), PS5, Xbox Series X и S, а также в Game Pass. В комплект премиального издания, помимо Order of the Hero, входит пятидневный ранний доступ к игре (с 18-го числа).