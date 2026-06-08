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Сюжетное дополнение к Fable позволит стать новым боссом древнего культа — первые подробности Order of the Hero

Вслед за датой выхода амбициозного фэнтезийного ролевого экшена Fable издатель Xbox Game Studios и разработчики из британской студии Playground Games (серия Forza Horizon) подтвердили ещё и сюжетное дополнение к игре.

Источник изображений: Xbox Game Studios

Источник изображений: Xbox Game Studios

Расширение называется Order of the Hero и позиционируется как «следующая глава вашей легенды». Аддон посвящён тайнам мрачного, древнего культа, скрытого в глубинах Альбиона.

Игроки смогут заслужить восхищение культистов и даже стать их новым лидером: руководить их ритуалами и формировать секту в соответствии со своим собственным героическим видением, будь то благородным, злым или просто странным.

«Но должность нового босса порождает более мрачный вопрос. Если в культе открылась вакансия для нового героического лидера… что случилось со старым?» — интригуют разработчики.

Кадров из Order of the Hero на данный момент нет

Кадров из Order of the Hero на данный момент нет

Помимо возможности возглавить древний культ, Order of the Hero предложит для исследования совершенно новый регион, полный опасностей, чудес и слухов о давно погребённой силе.

Order of the Hero увидит свет после релиза основной игры — когда именно, не уточняется. Дополнение входит в состав премиального издания Fable стоимостью $100. Будет ли аддон доступен отдельно, неясно.

Fable выйдет 23 февраля 2027 года на PC (Steam, Microsoft Store), PS5, Xbox Series X и S, а также в Game Pass. В комплект премиального издания, помимо Order of the Hero, входит пятидневный ранний доступ к игре (с 18-го числа).

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Теги: fable, playground games, xbox game studios
fable, playground games, xbox game studios
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