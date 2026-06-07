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Новый трейлер раскрыл дату выхода Fable, в том числе на PS5

Издательство Xbox Game Studios и разработчики из британской студии Playground Games (серия Forza Horizon) на презентации Xbox Games Showcase 2026 объявили дату выхода амбициозного фэнтезийного ролевого экшена Fable.

Источник изображений: Xbox

Источник изображений: Xbox

Напомним, Fable должна была выйти уже ближайшей осенью, однако из-за загруженности игрового календаря в конце 2026 года (см. GTA VI) на прошлой неделе релиз отложили до февраля 2027-го.

Как стало известно из нового трейлера, Fable выйдет 23 февраля 2027 года на PC (Steam, Microsoft Store), PS5, Xbox Series X и S, а также в Game Pass. Вслед за анонсом стартовали предзаказы (в России игра недоступна) — от $70.

Новая Fable позиционируется в качестве перезапуска франшизы. События развернутся в фэнтезийной стране Альбион, которая много лет не знала героев. Игрокам предстоит заполнить образовавшуюся нишу, исследовать и изменять кипящий жизнью мир.

Обещают редактор персонажа, широту возможностей, последствия принятых решений, механику репутации, множество эксцентричных личностей и чёрный юмор. Поддержка русского языка не заявлена.

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Теги: fable, playground games, xbox game studios, ролевой экшен, xbox games showcase 2026
fable, playground games, xbox game studios, ролевой экшен, xbox games showcase 2026
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