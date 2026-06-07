Новый трейлер раскрыл дату выхода Fable, в том числе на PS5

Издательство Xbox Game Studios и разработчики из британской студии Playground Games (серия Forza Horizon) на презентации Xbox Games Showcase 2026 объявили дату выхода амбициозного фэнтезийного ролевого экшена Fable.

Напомним, Fable должна была выйти уже ближайшей осенью, однако из-за загруженности игрового календаря в конце 2026 года (см. GTA VI) на прошлой неделе релиз отложили до февраля 2027-го.

Как стало известно из нового трейлера, Fable выйдет 23 февраля 2027 года на PC (Steam, Microsoft Store), PS5, Xbox Series X и S, а также в Game Pass. Вслед за анонсом стартовали предзаказы (в России игра недоступна) — от $70.

Новая Fable позиционируется в качестве перезапуска франшизы. События развернутся в фэнтезийной стране Альбион, которая много лет не знала героев. Игрокам предстоит заполнить образовавшуюся нишу, исследовать и изменять кипящий жизнью мир.

Обещают редактор персонажа, широту возможностей, последствия принятых решений, механику репутации, множество эксцентричных личностей и чёрный юмор. Поддержка русского языка не заявлена.