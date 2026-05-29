Fable всё-таки не выйдет в 2026 году — в том числе из-за GTA VI

В середине апреля разработчики из британской студии Playground Games (серия Forza Horizon) опровергали слухи о возможном переносе амбициозного фэнтезийного ролевого экшена Fable, но спустя полтора месяца они подтвердились.

Напомним, Fable официально запланирована на ближайшую осень (без точной даты), однако совладелец портала Giant Bomb Джефф Грабб (Jeff Grubb) сообщал, что из-за эффекта GTA VI игру могут отложить на 2027 год.

Как сообщил официальный микроблог Xbox, из-за потока крупных игровых релизов в 2026 году, включая GTA VI, места ближайшей осенью для Fable больше нет — премьера переносится на февраль 2027-го.

«С целью спланировать запуск наших игр в праздничный сезон максимально удобным для игроков образом мы переносим Fable на февраль 2027 года, чтобы она могла получить должное внимание», — отметили в Xbox.

Хорошая новость в том, что долго новой демонстрации Fable ждать не придётся — большой показ игры состоится 7 июня в рамках презентации Xbox Games Showcase 2026 (старт в 20:00 по Москве).

Новая Fable позиционируется в качестве перезапуска франшизы. События развернутся в фэнтезийной стране Альбион, которая много лет не знала героев. Игрокам предстоит заполнить образовавшуюся нишу, исследовать и изменять кипящий жизнью мир.

Fable создаётся для PC (Steam, Microsoft Store), PS5, Xbox Series X и S. Обещают редактор персонажа, широту возможностей, последствия принятых решений, механику репутации, множество эксцентричных личностей и чёрный юмор.