Fable всё-таки не выйдет в 2026 году — в том числе из-за GTA VI

В середине апреля разработчики из британской студии Playground Games (серия Forza Horizon) опровергали слухи о возможном переносе амбициозного фэнтезийного ролевого экшена Fable, но спустя полтора месяца они подтвердились.

Источник изображений: Xbox

Напомним, Fable официально запланирована на ближайшую осень (без точной даты), однако совладелец портала Giant Bomb Джефф Грабб (Jeff Grubb) сообщал, что из-за эффекта GTA VI игру могут отложить на 2027 год.

Как сообщил официальный микроблог Xbox, из-за потока крупных игровых релизов в 2026 году, включая GTA VI, места ближайшей осенью для Fable больше нет — премьера переносится на февраль 2027-го.

«С целью спланировать запуск наших игр в праздничный сезон максимально удобным для игроков образом мы переносим Fable на февраль 2027 года, чтобы она могла получить должное внимание», — отметили в Xbox.

Хорошая новость в том, что долго новой демонстрации Fable ждать не придётся — большой показ игры состоится 7 июня в рамках презентации Xbox Games Showcase 2026 (старт в 20:00 по Москве).

Новая Fable позиционируется в качестве перезапуска франшизы. События развернутся в фэнтезийной стране Альбион, которая много лет не знала героев. Игрокам предстоит заполнить образовавшуюся нишу, исследовать и изменять кипящий жизнью мир.

Fable создаётся для PC (Steam, Microsoft Store), PS5, Xbox Series X и S. Обещают редактор персонажа, широту возможностей, последствия принятых решений, механику репутации, множество эксцентричных личностей и чёрный юмор.

Теги: fable, playground games, xbox game studios, ролевой экшен
