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Apple радикально обновила Apple Intelligence, опираясь на Google Gemini

Apple объявила о капитальной переработке своей платформы Apple Intelligence, представив новую архитектуру, построенную на базовых моделях, разработанных в сотрудничестве с Google с использованием технологий, лежащих в основе семейства ИИ-моделей Gemini.

Источник изображения: Apple

Источник изображения: Apple

По словам Apple, новые базовые модели Apple Intelligence адаптированы для работы как локально на устройствах, так и на удалённых серверах с использованием существующей инфраструктуры частных облачных вычислений. Apple охарактеризовала сотрудничество с Google как «глубокое», которое, по её словам, открывает возможности для «масштабного обновления» Apple Intelligence, предоставляя самые современные возможности понимания и рассуждения, а также мультимодальную поддержку, включая понимание и генерацию изображений.

Новые модели в составе Apple Intelligence предлагают новые возможности, включая создание реалистичных изображений, расширенное редактирование фотографий и визуальные ответы на вопросы. Некоторые устройства, соответствующие требованиям, получат более мощную версию Apple Intelligence с дополнительными возможностями, включая генерацию речи, повышенную точность диктовки и лучшее понимание естественного языка. Apple не уточнила, какие именно устройства соответствуют этим требованиям.

Новый системный оркестратор (system orchestrator) занимает центральное место в обновлённой архитектуре, обеспечивая надёжную координацию функций Apple Intelligence на всех платформах Apple. Компания заявляет, что оркестратор позволяет системе адаптировать свои действия в зависимости от активного приложения и текущей задачи пользователя, обеспечивая то, что Apple назвала «по-настоящему общесистемным интеллектом».

Компания также подтвердила, что Apple Intelligence использует обработку данных на устройстве и вычисления в частном облаке. При этом пользовательские данные используются только для выполнения текущего запроса и недоступны Apple или третьим лицам. Apple также добавила, что сторонние эксперты могут проверить эти гарантии конфиденциальности «в любое время».

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Теги: apple intelligence, google gemini, искусственный интеллект
apple intelligence, google gemini, искусственный интеллект
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