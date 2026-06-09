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Apple представила функцию разделения общего счёта за ужин по фотографии чека

Помимо каких-то абстрактных и глобальных изменений, искусственный интеллект способен предлагать преимущества, которые рядовые пользователи ощущают ежедневно. К ним можно отнести уже упоминавшуюся ранее функцию анализа общего счёта в ресторане по фотографии чека с последующей возможностью проведения взаимных расчётов между участниками трапезы.

Источник изображения: Apple

Источник изображения: Apple

Как отмечает TechCrunch, на конференции WWDC 2026 компания Apple действительно представила функцию анализа чеков по фотографии. Для работы с ней достаточно навести камеру iPhone на чек, после чего система распознает отдельные позиции чека и позволит их выбрать и привязать к затратам конкретного человека. Затем приложение Apple Cash создаст отдельные запросы на получение средств от того, кто оплатил общий счёт, и они смогут быстро и удобно разделить затраты.

При этом нельзя сказать, что Apple выступила первопроходцем в данной сфере, поскольку на рынке уже существовали профильные приложения SplitWise и Tab, но особой популярностью они не пользовались. Поддержка же таких функций на уровне экосистемы Apple наверняка сделает инструмент используемым повсеместно. Запросы на платёж можно отправлять компаньонам через приложения типа iMessage, подобная интеграция значительно повышает удобство использования функции. Кроме того, наведя камеру на блюдо, владельцы iPhone могут оценить его пищевую ценность. Следящие за питанием пользователи наверняка возьмут эту функцию на вооружение.

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Теги: apple, apple iphone, счёт
apple, apple iphone, счёт
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