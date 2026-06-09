Apple анонсировала macOS 27 Golden Gate с Siri AI и средствами настройки Liquid Glass

Apple представила на WWDC 2026 новую версию программной платформы для ПК — macOS 27 Golden Gate. Она получила улучшенный пакет функций искусственного интеллекта Apple Intelligence, усовершенствованного голосового помощника Siri AI, средство глобальной настройки эффектов прозрачности Liquid Glass, на уголках окон уменьшился радиус скругления, а значки на боковых панелях снова стали цветными.

В рамках презентации Apple на этот раз уделила не так много времени обновлениям, касающимся только macOS, и рассказывала преимущественно о нововведениях для всех платформ. Многие из них вошли в состав macOS 27, в том числе обновления средств родительского контроля и Screen Time, а также улучшенные Apple Intelligence и Siri AI — вплоть до отдельного приложения Siri.

В macOS 27 Golden Gate переработана функция поиска с обновлёнными инструментами индексации всего контента и практически мгновенного добавления новых материалов. Для приложений «Фотографии» и «Почта» улучшен поиск в Spotlight; здесь можно напрямую задавать вопросы Siri AI, в том числе по конкретным файлам. В демонстрационном примере пользователь указал на несколько файлов PDF с предложениями по комплектам для строительства сарая и попросил ИИ помощи в выборе одного — ИИ составил сравнительную таблицу.

По специальному сочетанию клавиш вызываются функции визуального интеллекта — система может добавить события в календарь на основе снимка с расписанием; можно задавать вопросы о товарах, открыв страницу интернет-магазина. Можно также описать Siri AI функцию, и система создаст для неё сочетание клавиш.

Появилась поддержка сверхширокоформатных экранов высокого разрешения, в том числе 5K с частотой обновления 120 Гц; события календаря добавляются по простому текстовому запросу; в зависимости от контекста приложения «Сообщения» и «Почта» теперь предлагают подсказки; жестовая команда внизу на тачпаде обновляет данные в Safari, «Почте», «Новостях» и «Календаре» — как на смартфоне; десктопная версия Apple Podcasts позволяет переключаться между аудио- и видеоподкастами.

Apple macOS 27 Golden Gate лишилась поддержки процессоров x86, но совместима со всеми Mac на чипах Apple Silicon, включая MacBook Neo. Правда, для работы самой мощной версии Apple Intelligence с возможностью настройки голоса Siri и повышенной точностью расшифровки потребуется процессор не ниже M3 и от 12 Гбайт оперативной памяти — на MacBook Neo с 8 Гбайт памяти эти функции работать не будут.