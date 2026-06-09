Сегодня 11 июня 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Искусственный интеллект, машинное обучен... Apple анонсировала macOS 27 Golden Gate ...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Apple анонсировала macOS 27 Golden Gate с Siri AI и средствами настройки Liquid Glass

Apple представила на WWDC 2026 новую версию программной платформы для ПК — macOS 27 Golden Gate. Она получила улучшенный пакет функций искусственного интеллекта Apple Intelligence, усовершенствованного голосового помощника Siri AI, средство глобальной настройки эффектов прозрачности Liquid Glass, на уголках окон уменьшился радиус скругления, а значки на боковых панелях снова стали цветными.

Источник изображений: Apple

Источник изображений: Apple

В рамках презентации Apple на этот раз уделила не так много времени обновлениям, касающимся только macOS, и рассказывала преимущественно о нововведениях для всех платформ. Многие из них вошли в состав macOS 27, в том числе обновления средств родительского контроля и Screen Time, а также улучшенные Apple Intelligence и Siri AI — вплоть до отдельного приложения Siri.

В macOS 27 Golden Gate переработана функция поиска с обновлёнными инструментами индексации всего контента и практически мгновенного добавления новых материалов. Для приложений «Фотографии» и «Почта» улучшен поиск в Spotlight; здесь можно напрямую задавать вопросы Siri AI, в том числе по конкретным файлам. В демонстрационном примере пользователь указал на несколько файлов PDF с предложениями по комплектам для строительства сарая и попросил ИИ помощи в выборе одного — ИИ составил сравнительную таблицу.

По специальному сочетанию клавиш вызываются функции визуального интеллекта — система может добавить события в календарь на основе снимка с расписанием; можно задавать вопросы о товарах, открыв страницу интернет-магазина. Можно также описать Siri AI функцию, и система создаст для неё сочетание клавиш.

Появилась поддержка сверхширокоформатных экранов высокого разрешения, в том числе 5K с частотой обновления 120 Гц; события календаря добавляются по простому текстовому запросу; в зависимости от контекста приложения «Сообщения» и «Почта» теперь предлагают подсказки; жестовая команда внизу на тачпаде обновляет данные в Safari, «Почте», «Новостях» и «Календаре» — как на смартфоне; десктопная версия Apple Podcasts позволяет переключаться между аудио- и видеоподкастами.

Apple macOS 27 Golden Gate лишилась поддержки процессоров x86, но совместима со всеми Mac на чипах Apple Silicon, включая MacBook Neo. Правда, для работы самой мощной версии Apple Intelligence с возможностью настройки голоса Siri и повышенной точностью расшифровки потребуется процессор не ниже M3 и от 12 Гбайт оперативной памяти — на MacBook Neo с 8 Гбайт памяти эти функции работать не будут.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Apple Intelligence сможет самостоятельно исправлять скомпрометированные пароли
Apple представила функцию разделения общего счёта за ужин по фотографии чека
Apple лишила не слишком старые iPad и Watch поддержки iPadOS 27 и watchOS 27
В iOS 27 появятся новые ИИ-инструменты для редактирования фотографий в «Фото»
iOS 27 получила настраиваемый эквалайзер для AirPods и передачу данных о пульсе через GymKit
Apple представила visionOS 27 с поддержкой Siri AI и изогнутых окон
Теги: apple, macos, операционная система, macos 27, siri
apple, macos, операционная система, macos 27, siri
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
После долгих лет безуспешной борьбы с мошенниками Valve перестанет продавать физические подарочные карты Steam
Windows 11 получила крупное обновление, которое действительно ускорило ОС
Xiaomi получила разрешение на выпуск «электромобилей с расширителем запаса хода» в виде ДВС
В США запустили первое производство керосина из атмосферного CO2 — о цене лучше не спрашивать
Успевший поработать в xAI, OpenAI и Google Игорь Бабушкин основал собственный ИИ-стартап
Ролевой боевик Valor Mortis от создателей Ghostrunner не выйдет в один день с Control Resonant — объявлена новая дата релиза 28 мин.
«Абеляр, запускай игру»: для Warhammer 40,000: Rogue Trader вышло сюжетное дополнение «Неисчислимый музеон» и крупное обновление 1.6 2 ч.
«Некоторое количество перемещений рабочих мест»: Anthropic разработала план на случай, если ИИ оставит людей без работы 2 ч.
Gears of War: E-Day станет самой продолжительной игрой серии от The Coalition — новые подробности консольного эксклюзива Xbox 3 ч.
Антивирусное импортозамещение сработало: в России почти перестали пользоваться иностранным защитным ПО 3 ч.
Deezer выпустил детектор ИИ-музыки для других стримингов 4 ч.
Амбициозный авиасимулятор «Корея. Серия Ил-2» опоздает на вылет — новый трейлер и дата полноценного релиза 4 ч.
Anthropic извинилась за непрозрачность в вопросах безопасности Claude Fable 5 4 ч.
ИИ-агент OpenClaw провалил тесты на фишинговые атаки 5 ч.
Google представила очень быструю открытую ИИ-модель DiffusionGemma, которая принципиально отличается от других 5 ч.
Google начала переговоры с Samsung о производстве части ИИ-чипа TPU следующего поколения 2 ч.
Huawei готовится вскоре повысить цены на свои устройства 3 ч.
Meta хочет зарабатывать больше денег не на рекламе, но у неё плохо получается 3 ч.
Инстансы Amazon EC2 M9g и M9gd на базе Graviton5 уже доступны в ряде регионов 4 ч.
Развитие ЦОД может столкнуться с «энергетической стеной» к 2030 году 4 ч.
Meta и Reliance Industries расширят партнёрство, построив ИИ-совместимый ЦОД в Индии 4 ч.
Потребление воды ИИ вырастет до 2,27 млрд кубометров к 2030 году — в основном из-за роста энергопотребления 4 ч.
«Мегафон» запустил магистральную линию на базе компактных 400G‑трансиверов российского производства 5 ч.
Vertiv представила серверную стойку Rack Extreme, которая выдержит более 2000 кг оборудования 7 ч.
Телевизор TCL 75C7L: большой экран, SQD-Mini LED, высокая яркость и ничего лишнего 8 ч.