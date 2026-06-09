Apple доверит Google конфиденциальные данные пользователей из Apple Intelligence

Apple объявила о расширении действия программы Private Cloud Compute (PCC) — эта программа будет работать не только в собственных центрах обработки данных компании. Она заключила партнёрское соглашение с Google и Nvidia: рабочие нагрузки Apple Intelligence будут запускаться в облаке Google.

PCC — система обработки конфиденциальных данных для сервисов искусственного интеллекта, направленная на защиту безопасности Apple Intelligence при подключении к облачным ресурсам. Ранее PCC использовалась только в собственных ЦОД Apple на её собственных процессорах, но теперь некоторые задачи Apple Intelligence будут запускаться в облаке Google. Два технологических гиганта адаптировали технологии, лежащие в основе моделей Google Gemini для моделей Apple Foundation. Задачи ИИ частично выполняются локально на устройствах Apple, но для ресурсоёмких облачных нагрузок требуется облачная инфраструктура. Компания заверила, что ей удалось при поддержке Google и Nvidia адаптировать PCC для работы на сторонних облачных ресурсах без ущерба для конфиденциальности и защиты данных. Для этого потребовалась реализация на основе инструментов Nvidia Confidential Computing, Intel TDX и Google Titan.

Для снижения угрозы атаки на цепочку поставок Apple заручилась криптографически проверяемым реестром оборудования Google Cloud в рамках программы PCC; здесь используются многие из тех же шаблонов безопасности, что и PCC на процессорах Apple. Для пользователей это значит, что их данные будут защищены в той же мере, что и на собственных ресурсах Apple: устройства компании будут доверять только ПО в составе PCC с криптографическим подтверждением от производителя. Реализация PCC в Google Cloud ещё не завершена, и Apple намеревается постепенно добавить все средства защиты в процессе бета-тестирования. Двоичные файлы системы PCC в Google Cloud будут доступны для публичного ознакомления; к тестированию и поиску ошибок компания привлечёт сторонних экспертов и энтузиастов по проекту Apple Security Bounty Program.