Продажи Street Fighter 6 превысили 7 млн копий, а в файтинге скоро появится Тифа Локхарт из Final Fantasy VII

Японский издатель и разработчик Capcom сообщил, что продажи Street Fighter 6 перевалили за 7 млн. Соответствующая информация появилась в официальном микроблоге игры.

В предыдущий раз информация о количестве реализованных копий файтинга публиковалась 31 марта — тогда речь шла о 6,7 млн экземпляров. Таким образом, за два месяца с небольшим издателю удалось реализовать дополнительные 300 тыс. копий.

Напомним, на прошедшей Summer Game Fest 2026 разработчики рассказали, какой контент получит Street Fighter 6 в течение четвёртого года поддержки. В скором времени, например, стоит ожидать появления четырёх новых персонажей на правах полноценных бойцов, среди которых будет и Тифа Локхарт из Final Fantasy VII .

Street Fighter 6 вышла 2 июня 2023 года на PC (Steam), PS4, PS5, Xbox Series X и S, а 5 июня 2025-го появилась и на Nintendo Switch 2.