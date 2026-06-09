Nvidia выпустила Hotfix-драйвер 610.52 для решения проблем Smooth Motion, G-Sync и ошибок EDID

Компания Nvidia выпустила Hotfix-драйвер версии 610.52 для операционных систем Windows 10 и Windows 11. Он основан на драйвере Game Ready 610.47 и предназначен для исправления нескольких проблем, связанных с отображением.

Hotfix-драйвер версии 610.52 призван решить проблемы с частотой кадров на видеокартах архитектуры Ada при использовании функции G-Sync на некоторых мониторах. Он также устраняет проблему EDID (расширенные идентификационные данные дисплея), из-за которой некоторые мониторы могли быть идентифицированы как «Nvidia NV-Failsafe».

Новое программное обеспечение также решает проблему с пробуждением монитора из спящего режима. По данным Nvidia, некоторые модели мониторов не могли выйти из спящего режима. Кроме того, Hotfix-драйвер версии 610.52 улучшает стабильность в некоторых играх с использованием нескольких мониторов при использовании V-Sync c генерацией кадров DLSS. Также новое ПО вносит два исправления для Smooth Motion: устранена проблема дрожания или двоения изображения в некоторых играх с DX11, а также вылеты. В пачноуте к Hotfix-драйверу версии 610.52 также указано повышение стабильности в игре World of Warcraft.

В описании Hotfix-драйвера версии 595.76 говорится следующее:

устранена проблема с частотой кадров на некоторых мониторах при включенной G-Sync при использовании видеокарт Ada;

решена проблема, из-за которой EDID не считывался на некоторых мониторах, из-за чего они идентифицировались как «Nvidia NV-Failsafe»;

повышена стабильность игры в конфигурациях с несколькими мониторами при использовании V-Sync с генерацией кадров DLSS;

решена проблема, из-за которой некоторые мониторы не выходили из спящего режима;

в World of Warcraft улучшена стабильность игры;

решена проблема, которая могла вызывать дрожание или двоение изображения в некоторых играх с DirectX 11 при включении функции Smooth Motion;

решена проблема, которая могла привести к сбою некоторых игр при запуске с включённой функцией Smooth Motion;

общие улучшения стабильности, когда системе не удается выделить новый блок памяти.

Nvidia заявляет, что Hotfix-драйверы не являются обязательными и предоставляются как есть. Компания рекомендует дождаться следующего WHQL-сертифицированного драйвера, если пользователей не затрагивают перечисленные проблемы.

Скачать Hotfix-драйвер версии 610.52 можно с официального сайта Nvidia.