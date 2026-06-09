На iPhone наконец можно будет регулировать громкость звонка, будильника и уведомлений по-отдельности

Компания Apple решила исправить недочёт, давший о себе знать ещё 19 лет назад, когда вышел первый iPhone. С выходом iOS 27 владельцы смартфона смогут настраивать громкость отдельно для разных источников звука.

Компания Apple рассказала о многочисленных нововведениях, которые появятся в мобильной платформе iOS 27. В первую очередь производитель упомянул о передовых функциях: обновлённом пакете приложений искусственного интеллекта Apple Intelligence, о радикально обновлённом помощнике Siri AI. Возможно, не меньшую радость у владельцев iPhone вызовут новые базовые возможности, которых поклонникам бренда могло не хватать все эти 19 лет.

Почти два десятилетия пользователи iPhone просили Apple разделить настройки громкости для различных источников, и только сейчас производитель решил к ним прислушаться — соответствующие возможности были обнаружены в бета-версии iOS 27. Теперь в настройках громкости появились три независимых ползунка для звонков, будильников и таймеров, а также уведомлений и системных звуков.

Выход обновлённой iOS 27 в широкий доступ ожидается в сентябре вместе с новыми iPhone. А до этого момента отдельно регулировать три источника звука смогут пользователи бета-версии iOS 27, которая уже дебютировала для разработчиков.