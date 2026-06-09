Xbox не сдаётся: компания видит спасение в эксклюзивах и новой консоли Helix

Новый директор по стратегическим вопросам Xbox Мэтью Болл (Matthew Ball) рассказал на мероприятии Summer Game Fest о том, какие важные шаги компания в последнее время предприняла, в том числе в отношении эксклюзивов, и о планах на будущее в сфере оборудования.

«Все в отрасли понимают, что эксклюзивы — это важно», — сказал господин Болл. В этом формате Microsoft анонсировала Gears of War: E-Day, которая выйдет в октябре этого года, и Clockwork Revolution, намеченную на 2027 год. Любители игр из лагеря Xbox могут рассчитывать на «надёжный конвейер» эксклюзивов для платформы, что «подтвердит их исторические инвестиции в платформу» и удержит их в экосистеме. Многопользовательские игры, в том числе Call of Duty, будут и впредь выпускаться на нескольких платформах; проекты, анонсированные для альтернативных платформ, продолжат выходить в соответствии с согласованным планом. Позиция главы подразделения Аши Шармы (Asha Sharma) по данному вопросу неоднозначна, и Microsoft предстоит проделать немалую работу, чтобы донести эту стратегию до геймеров и партнёров.

Выпускать приставки Microsoft намерена и далее. «У нас нет желания уходить из консольного бизнеса. Мы инвестируем в нашу платформу, консольную платформу, которую эти эксклюзивы укрепят», — заявил Мэтью Болл. Он согласен, что тиражи у эксклюзивов скромнее, чем у мультиплатформенных релизов, но это краткосрочная проблема, а в долгосрочной перспективе такая стратегия обеспечит консольному бизнесу рост. Сейчас из-за дефицита компонентов для направления оборудования Xbox настали не лучшие времена, и масштабы проблемы эксперты недооценивали. «Кризис пока не уходит. <...> Окно, в котором придётся работать нам и другим, растягивается, и это будет сдерживать развитие категории. <...> Мы выпускаем их [приставки] так быстро, как можем. Это серьёзное ограничение темпов, но проблема не в спросе. Для нашей компании это привилегия. Для нас это вызов — разобраться в ситуации», — отметил топ-менеджер и напомнил о приставке нового поколения, которая проходит под кодовым именем Project Helix.

«Мы очень усердно работаем над переосмыслением всего, что касается Helix — консоли, которую мы обязуемся выпустить. Мы прекрасно понимаем, насколько назрели перемены в компании, чтобы сделать её доступной и гибкой. Активно стремимся переосмыслить модель консоли, не урезая возможностей, а добавляя их, даже с учётом того, что эффекты кризиса могут продлиться ещё 2–2,5 года. Мы прилагаем все усилия, чтобы найти наилучший способ справиться с ситуацией или способ, который подойдёт всем, не предъявляя игрокам слишком высоких требований, но и не отвлекаясь от других инвестиций, необходимых нам как компании. Мы можем попросить десятки миллионов людей потратить по $500, и это по-прежнему невероятная сумма. Мы по-прежнему обязаны оправдать ожидания тех, кому предлагали купить консоль несколько лет назад, и дать им чувство удовлетворения от выбранной платформы», — рассказал Мэтью Болл.

Когда пост главы Xbox заняла Аша Шарма, она задала Боллу прямой вопрос по поводу подразделения: «Можно ли его исправить?». Болл, считающий себя «стратегическим оптимистом», полагает «невероятным пораженчеством думать, что существует некий сценарий, при котором не получится сделать лучше, что улучшить ситуацию не выйдет». «Я подключился из веры, что смогу внести свой вклад. Я подключился, ведь она сказала мне, что хочет достичь своих целей, [которые я] считал правильными и достижимыми. А потом у меня были беседы с [гендиректором Microsoft Сатьей Наделлой (Satya Nadella)] и другими сотрудниками, чтобы свериться, куда мы хотим двигаться, когда хотим двигаться, как мы собираемся это сделать, считаем ли, что способны это сделать и хотим ли это сделать. Всё это укрепило мою уверенность, исходя из первоначального стратегического оптимизма. Если мы сумеем вывести компанию из кризиса и обеспечить её рост, а мы должны это сделать, и мы делаем это, ведь прозябали не один год», — рассказал он о выводе Xbox из кризиса.

Наконец, Мэтью Болл коснулся вопроса о том, как за несколько месяцев от подписки Xbox Game Pass отказались несколько миллионов человек — в октябре 2025 года она подорожала на 50 %. Шарма снизила цену Game Pass Ultimate с $30 до $23 в месяц, хотя первоначально она была $20 в месяц. И ценность её изменилась, когда новые игры Call of Duty перестали включать в подписку в день выпуска. Но в этом году изменения в программе Game Pass пока «находят отклик» у геймеров, сообщил он.