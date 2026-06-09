Более миллиона игроков добавили Warhammer 40,000: Dawn of War 4 в список желаемого Steam

Издательство Deep Silver и разработчики из немецкой студии King Art Games (Iron Harvest) отчитались о предрелизных успехах своей амбициозной стратегии Warhammer 40,000: Dawn of War 4 во вселенной мрачного будущего.

Как стало известно, к настоящему моменту Warhammer 40,000: Dawn of War 4 добавили в свой список желаемого уже более миллиона пользователей Steam. Анонс сопровождался тематической иллюстрацией.

Достигнутый результат позволил Warhammer 40,000: Dawn of War 4 попасть в топ-4 наиболее ожидаемых игр с меткой «Стратегия» и занять 14-е место в общем рейтинге самых желанных новых релизов в Steam.

«Миллион командиров ответили на зов. <...> Спасибо каждому ветерану и новобранцу за вашу невероятную поддержку. Война за Кронус — это только начало. Следите за обновлениями», — призвали разработчики Warhammer 40,000: Dawn of War 4.

События Warhammer 40,000: Dawn of War 4 развернутся на планете Кронус, которая стала ареной непримиримого противостояния четырёх фракций — космического десанта, орков, некронов и Адептус Механикус.

Обещают возвращение к корням RTS, эпический сюжет от автора Black Library Джона Френча (John French), кампанию на 70 миссий, ближний бой в невиданных деталях, разнообразие режимов и текстовый перевод на русский.

Warhammer 40,000: Dawn of War 4 поступит в продажу 17 сентября эксклюзивно для Steam (недоступна в российском сегменте) по цене от $60. Сезонный пропуск первого года включает сюжетный пролог Blood Ravens и аддон Aftermath.