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Складной iPhone всё ближе — отсылки к нему нашли в коде iOS 27

Apple, как считается, готовится выпустить складной смартфон. Официального заявления по этому поводу пока не последовало, но намёков из неофициальных источников было немало. А в первой бета-версии iOS 27 обнаружился ряд явных признаков.

Признаки того, что грядущий складной смартфон существует, обнаружились во фреймворках iOS 27 — документация содержит ссылки на такие термины как «foldState» («состояние складной конструкции») и «angleDegrees» («угол в градусах»), а также формулировки, обозначающие число дисплеев на устройстве. В совокупности все они указывают, что система может использоваться на складном смартфоне, а не традиционном моноблоке с одним экраном. В iOS 26 этих терминов не было.

Дополнительный интерес вызвала и собственная разработка Apple — технология State of the Union, предполагающая изменение поддерживаемых разрешений для iPhone для функции зеркального отображения на компьютерах Mac и на планшетах iPad. Возможно, и это — прелюдия к выпуску iPhone в новом формфакторе.

Apple традиционно не раскрывает новинок до официального анонса, но если люди знают, что искать, то скрыть информацию очень непросто. Презентация складного смартфона под условным пока названием iPhone Fold ожидается этой осенью, то есть работать он будет под iOS 27.

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Теги: apple, ios, iphone
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