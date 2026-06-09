Закон един для всех: ЕС отказался делать исключение из DMA для новой Siri AI от Apple

Европейские регуляторы раскритиковали Apple за попытку переложить ответственность за задержку внедрения обновлённого голосового помощника Siri AI в Евросоюзе и отклонили запрос компании на 18-месячное освобождение от обязательств. Apple, в свою очередь, заявила, что Siri AI изначально не будет доступна в ЕС на iPhone или iPad, и обвинила Еврокомиссию в отказе от конструктивного диалога.

«Вместо того чтобы пытаться найти подходящее решение для обеспечения соответствия, Apple просто обратилась в Европейскую комиссию с просьбой освободить её от обязательств по обеспечению совместимости в соответствии с законом о цифровых рынках — и это как минимум на 18 месяцев. Это не вариант», — пояснил позицию Евросоюза представитель Еврокомиссии Томас Ренье (Thomas Regnier).

Критику Apple Еврокомиссия отвергла. «Решение не запускать Siri AI в ЕС — это решение Apple, и только Apple», — подчеркнул Ренье, добавив, что европейский закон о цифровых рынках (Digital Markets Act, DMA) никоим образом не препятствует внедрению новых продуктов в ЕС. «Apple просто не смогла разработать решения для обеспечения совместимости, отвечающие основным стандартам конфиденциальности и безопасности ЕС», — добавил Ренье.

На Европу приходилось почти 27 % от общего объёма продаж Apple в предыдущем финансовом году. По словам компании, в прошлом году DMA вынудил её отложить внедрение ряда функций в ЕС, включая зеркальное отображение экрана iPhone на Mac и перевод в реальном времени с помощью AirPods, а также функции определения местоположения в «Картах».

По утверждению европейских законодателей, цель DMA — ограничить власть крупных технологических компаний, предоставить конкурентам больше свободы действий и дать потребителям больший выбор. Нарушения DMA могут обойтись компаниям в штрафы в размере до 10 % от их глобального годового оборота.