Роскомнадзор и Минцифры увидели основания для разблокировки Roblox в России

Газета «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры) сообщила о скорой разблокировке в России игровой платформы Roblox от Roblox Corporation.

Напомним, 3 декабря 2025 года Роскомнадзор (РКН) заблокировал Roblox за материалы с пропагандой экстремистской и террористической деятельности, а также ЛГБТ✴-контент (движение признано экстремистским и запрещено в России).

Как стало известно, Минцифры и Роскомнадзор обратились в правоохранительные органы с просьбой снять ограничения с Roblox на фоне получения от платформы гарантий соблюдения российского законодательства.

Как отметили в Минцифры, в начале июня «успешно завершилось согласование с компанией Roblox необходимых условий для защиты прав и интересов российских пользователей игровой онлайн-платформы».

«[Roblox Corporation] признала, что существующие технологии защиты детей от информации, опасной для их жизни и здоровья, были неэффективны», — добавили в пресс-службе ведомства.

Минцифры подчёркивает, что с момента блокировки Roblox представила «целый комплекс мер для дополнительной защиты детей от вредной и опасной информации, а также от нежелательного поведения других пользователей».

В частности, Roblox Corporation пообещала запустить до конца июня механизм ограничения доступа к играм по возрастным группам — Roblox Kids (от 5 до 8 лет) и Roblox Select (от 9 до 15 лет).