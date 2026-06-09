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«Всё по-честному, без обмана»: Сулейман из Microsoft отказался от своих слов о полной замене офисных сотрудников ИИ

Глава отдела ИИ Microsoft Мустафа Сулейман (Mustafa Suleyman) опроверг своё собственное заявление об автоматизации ИИ работы, выполняемой офисными сотрудниками, включая юристов, бухгалтеров и менеджеров проектов. В понедельник в одном из выпусков программы Decoder Сулейман заявил, что имел в виду, что ИИ поможет этим работникам выполнять задачи, а не заменить их полностью.

В феврале издание Financial Times опубликовало интервью с Сулейманом, где он предрёк скорую замену большинства офисных профессий искусственным интеллектом. Вчера на программе Decoder Сулейман от своего февральского тезиса по сути отрёкся, заявив, что существует «очень важное различие» между задачами и работой. «В вашей цитате я сказал “задачи”, — подчеркнул он. — Это не означает работу… Работа и роли — это более широкая категория, а задачи — это её составляющие».

Сулейман утверждает, что имел в виду лишь то, что ИИ поможет сделать деятельность офисных сотрудников менее обременительной и более удобной, а не лишить их работы. Ниже приведена цитата из его февральского выступления, из которой каждый сам может решить, что же имел в виду руководитель отдела искусственного интеллекта Microsoft, которая пытается внедрить нейросети во все аспекты жизни, до которых может дотянуться.

«Я думаю, что мы достигнем человеческого уровня производительности в большинстве, если не во всех, профессиональных задачах, — заявил Сулейман. — Таким образом, офисная работа, когда вы сидите за компьютером, будь то юрист, бухгалтер, менеджер проекта или маркетолог, большинство этих задач будут полностью автоматизированы ИИ в течение следующих 12-18 месяцев», — так говорил Сулейман в феврале.

«…подзадачи будут все больше оцифровываться, автоматизироваться. Это не обязательно означает, что эта роль исчезнет совсем. […] работу можно будет выполнять быстрее и эффективнее, а сегодня это часто довольно рутинная, ручная, трудоёмкая и отнимающая много времени работа. Поэтому естественное развитие технологий заключается в том, чтобы сделать вашу жизнь проще, быстрее, менее обременительной для большей бесперебойности», — так он говорит сейчас.

Остаётся лишь вспомнить «Песню волшебника Сулеймана» из советского кинофильма «Маленький Мук».

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Теги: microsoft, искусственный интеллект, замена, офисный, безработица
microsoft, искусственный интеллект, замена, офисный, безработица
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